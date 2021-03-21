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فن

أحمد السعدني يهنئ والدته بـ عيد الأم

الأحد 21/مارس/2021 - 02:52 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ الفنان أحمد السعدنى والدته بـ مناسبة عيد الأم ونشر صورة تجمعه بها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 


وعلق السعدنى على الصورة قائلا: " كل سنه وانتي ست الناس واهم الناس واحلى الناس وكل الناس ربنا يخليكي ليا".

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.


وشارك أيضا الفنان أحمد السعدنى فى بطولة مسلسل " وعد" بطولة مى عز الدين،  وحازم سمير، وحسن حسنى، وكارمن لبّس، وملك قورة، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسى، وهند رضا، حسام داغر، وسميرة مقرون، ورانيا ملاح، راندا البحيرى وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.
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