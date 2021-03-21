شوربة العدس .. تعرف على طريقة كل بلد

شوربة العدس مفضلة ومحببة لدي الكثير، وتبرع ربة المنزل فى إعداد شوربة العدس بأكثر من طريقة، إليك 7 طرق مختلفة من كل بلد لعمل شوربة العدس

‎طريقة عمل شوربة العدس المصرية

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل العدس بالطريقة المصرية.

المكونات:

كوب ونصف عدس اصفر

جزر مقطع إلى قطع متوسطة - 2

بصل مقطع إلى قطع متوسطة - 2

طماطم مقطع إلى قطع متوسطة - 1

كركم - نصف ملعقة صغيرة

كمون - ملعقة كبيرة

ماء - 6 أكواب

شعيرية - ربع كوب

مرق خضار ماجي - مكعب

زيت نباتي - ملعقة كبيرة

طريقة العمل:

1- ضعي 5 أكواب من الماء في قدر على النار وأضيفي العدس، البصل، الكركم، الطماطم، الثوم، الجزر والبطاطس واتركي المكونات على النار حتى تغلي لدقائق وتستوي جيّدًا.

2- ضعي القدر جانبًا ليفتر ثم اطحني المزيج باستخدام محضر الطعام.

3- حمي الزيت في قدر آخر وحمّصي الشعيريّة ثم أضيفي ما تبقى من الماء واتركيها لتغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

4- أضيفي الماء والشعيرية إلى مزيج العدس والخضار، نكّهيه بالملح، المرق والكمون وأعيديه إلى النار لمدة 15 دقيقة ليثخن.

5- قدّمي شوربة العدس ساخنة.

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طريقة عمل العدس الاصفر فاطمة أبو حاتي

تقدم الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل العدس الأصفر بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات العدس الأصفر

شعرية.

1 كوب عدس.

جزر.

طماطم.

بصل.

بطاطس.

ثوم.

ماء ساخن.

صلصة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملح.

كمون.

فلفل أسود.

طريقة عمل العدس الأصفر فاطمة أبو حاتي

1- غسل العدس الأصفر جيدا مع نقعه في الماء لمدة ساعة كاملة.

2- وضع العدس الأصفر في وعاء به كمية مناسبة من الماء ويترك حتى الغليان.

3- أضيفي جميع الخضروات إلى العدس مع التقليب جيدا.

4- قومي بتهدئة النار على العدس مع إضافة شرائح الثوم ومعجون الطماطم والكمون والملح والفلفل الأسود إلى العدس، واتركيه لمدة ساعة.

5- ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وامزجيهم معا.

6- ثم ضع المكونات مرة أخرى في الوعاء على النار للغليان.

7- تقديم العدس على المائدة ساخنا.

‎طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية

شوربة عدس بالشعرية

شوربة عدس

كوب شعرية

مرقة

سمنة

طريقة التحضير

تحمر الشعرية في السمنة حتى تحصل على لون ذهبي فاتح. يضاف كوب من المرقة وتترك الشعرية لتغلي به وتتشربه. تضاف شوربة العدس بكمية حسب الرغبة وتقلب المكونات.

تقدم شوربة العدس بالشعرية مع الليمون والخبز المحمص.





طريقة عمل شوربة العدس السورية

تقدم الشيف غادة جميل طريقة. عمل شوربة العدس السورية.

مقادير شوربة العدس :

عدس أصفر

كرفس

مرقة

ثوم

زيت زيتون

جزر مفروم ناعم

بصل أخضر مفروم ناعم

بقدونس مفروم ناعم

كمون

كاري

كزبرة جافة

زبدة

طريقة عمل شوربة العدس السورية

* يشوح الثوم في الزيت ويضاف الكرفس والجزر والبصل والكمون والكاري والكزبرة ويشوح

* يضاف العدس والمرقة ويترك على النار حتى تمام الطهي ثم يضاف مكعب زبدة والبقدونس ثم تضرب بالهاند بلندر، وتقدم.

طريقة تحضير شوربة العدس بالطنجرة

مقادير شوربة العدس البني:

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- الجزر : 2 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)

- الكرفس : عود (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مجفف)

- ورق غار : 1 ورقة

- ملح : ملعقة صغيرة

- ريحان : ملعقة صغيرة (مجفف)

- طماطم : علبة (مهروسة)

- عدس بنّي : 2 كوب

- الماء : 8 أكواب

- الخل : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة تحضير شوربة العدس البني:

1. سخني الزيت في قدر سميك وواسع على نار متوسطة.

2. أضيفي الجزر والبصل والكرفس وقلبي لمدة 3 دقائق حتى تطرى المكونات.

3. أضيفي الثوم المهروس والأوريغانو والريحان المجفف وورقة الغار وقلبي لمدة دقيقتين.

4. أضيفي العدس والماء والطماطم المهروسة والملح واتركي المزيج حتى يغلي.

5. خففي النار واتركي المزيج يغلي لمدة ساعة حتى ينضج العدس.

6. أضيفي الخل والفلفل الأسود وحركي.

7. اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة.

طريقة تحضير شوربة العدس مثل المطاعم

مقادير شوربة العدس التركية:

- العدس الأحمر : 500 غرامًا

- الأرز : ربع كوب

- الجزر : 2 حبة (مبشور)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم ومبشور)

- طماطم : ملعقتان كبيرتان ونصف

- الزيت : ملعقتان كبيرتان

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- النعناع : قليل (اليابس و المجفف)

طريقة تحضير شوربة العدس التركية:

1. نغسل العدس الأحمر ونضعه بقدر ونعمره بالماء.

2. نضيف له ربع كوب أرز وحبتين من الجزر المبشور بصلة صغيرة مبشورة.

3. لما تغلي لمدة 15 دقيقة نطحن كل المكونات في الخلاط.

4. ثم نضيف ملعقتان كبيرتان ونصف من الطماطم و ملعقتان كبيرتان من الزيت ونبهر بالملح والفلفل الأسود والقليل من النعناع اليابس للنكهة.

5. نتركها تغلي لمدة 10 دقيقة، ونطفي النار عليها ونزينها بالقليل من القشدة السائلة.

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر

المقادير

- عدس أحمر : كوب ونصف

- الماء : 7 أكواب (أو مرقة)

- البصل : 1 حبة (مفرومة ناعم)

- الجزر : 1 حبة (مبشورة)

- الثوم : 4 سن (مهروس)

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة تحضير شوربة العدس الأصفر

1. ضعي العدس والبصل المفروم مع الماء أو المرق والجزر المبشور والثوم ومعجون الطماطم والكمون في قدر على النار.

2. خففي النار واتركي المكونات تغلي لمدة 25 دقيقة حتى تلين الخضروات.

3. إرفعي القدر عن النار ثم ضعي الشوربة في الخلاط الكهربائي على دفعات. واخلطي حتى تحصلي على مزيج ناعم.