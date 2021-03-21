استشاري يكشف تأثير معرض الزهور على صحة الأطفال

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، تعتبر "التربية المتحفية" للأبناء من الأمور التي تطبيقها و مراعاتها لأنها مليئة بسرد التاريخ و إسقاط للمشاعر السلبية و الشعور بالأريحية النفسية والعديد من الفوائد التي تعزز ثقة الأطفال في أنفسمهم و الشعور بالأنتماء لذا ينصح بالخروج خارج أورقة المنزل للطبيعة الخلابة لقضاء وقت ممتع بها.





وأضاف وليد هندي في تصريحات لـ صدى البلد، أن تم تتويج هذه الفوائد السابقة في "معرض الزهور" الذي يوجد بـ حديقة الأورمان بالجيزة، فعند قيام الأطفال بهذا المعرض سوف يمنحه ثقة بالنفس و شعور بالكفأة النفسية و تعزيز قدراته و معرفة تاريخ بلده.





على جانب أخر أكد استشاري الصحة النفسية، على أهمية الزهور وأثارها في حياتنا الذي لا يقل أهمية عن تناول الطعام و الشراب، فتعتبر الزهور نوع من الطعام الروحي و تم أستخدام رحيقها في علاج بعض الأمراض النفسية و التغلب على الإضطرابات اللا شعورية مثل الخوف و القلق و الشعور بالوحدة النفسية.





يعتبر وجود الزهور داخل المنزل من أكثر الأشياء الضروية للصحة النفسية و الصحية فهي تحسن من جودة النوم بالأخص لكبار السن و مرضي الربو و الجيوب الأنفية و مرضي القلب أيضا ، بالإضافة إلي ذلك للزهور دور في علاج الصداع بكل أنواعه.





أما عن فوائد الزهور النفسية في تمنحك الشعور بالسعادة و تحسين جودة الإنتاج و تقليل حدة التوتر و التغلب على الشعور بالقلق و تحسين مستوي التركيز و التقليل من التعب الذهني ، تخفيف أعراض الإكتئاب .



