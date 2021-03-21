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بدء احتفالية يوم المرأة المصرية 2021

الأحد 21/مارس/2021 - 11:11 ص
صدى البلد
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آيات احمد

انطلقت منذ قليل، فعاليات احتفالية المرأة المصرية 2021


 ويحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، وكعادته كل عام بيوم المرأة المصرية، فى قاعة المنارة بالتجمع الخامس.


ويكرم الرئيس العديد من الأمهات المثاليات والفنانات ورموز المجتمع بحضور الوزراء ومايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع، وذلك حرصا منه على مشاركة المرأة والأم المصرية فى عيدها.


جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، احتفل بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية.


وعبر رئيس الوزراء عن تهنئته لزميلاته من الوزيرات، بهذه المناسبة، موجها لهن ولكل امرأة مصرية تحية إعزاز وتقدير، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كان لها دوما منذ قدم التاريخ إسهامات واضحة في مسيرة هذا الوطن. 

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