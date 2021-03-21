لهذه الأسباب مرضى متلازمة داون أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن يصادف اليوم 21 مارس اليوم العالمي لـ متلازمة داون و التي يقدر عدد المصابين بمتلازمة داون بين 1 في 1000 إلى 1 في 1100 من الولادات الحية في جميع أنحاء العالم.





وأضاف مجدى بدران، في تصريحات لـ صدى البلد، أن هناك خطر متزايد على المصابين بمتلازمة داون أربعة أضعاف الآخرين للإصابة بفيروس كورونا ، يرجع ذلك لارتباط متلازمة داون بضعف المناعة و أمراض القلب وأمراض الرئة.





كما أنهم من ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون لرقابة صارمة للحفاظ على التباعد الجسدى و يصعب لديهم الالتزام بارتداء الكمامة و مداومة غسل الأيدي.





الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون يحتاجون إلى اتخاذ احتياطات إضافية نتيجة معاناة أغلبهم من أكثر من مشكلة صحية، ما يعني أنهم في مستوى أعلى من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19"، وتشمل الأزمات الصحية:

- مشاكل قلبية معينة.

- توقف التنفس أثناء النوم

- مشاكل الجهاز التنفسي المزمنة.

- تاريخ من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

-تاريخ من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.









كشف مجدي بدران عن أبرز أسباب نقص مناعة ذوى متلازمة داون، كان أهمها ...

-نقص كفاءة الجهاز المناعى

-نقص كفاءة الخلايا المناعيه مما يؤدى لسهولة الإصابه بالفيروسات

-نقص كفاءة الأجسام المضاده مما يؤدى لسهولة الإصابه بالبكتيريا

-نقص كفاءة الخلايا المخاطية يؤدى إلى تراكم الفرازات فى الجهاز التنفسى

-نقص فى الاستجابة المناعية للتطعيمات

-نقص فى مضادات الأكسدة

-سوء التغذية

-عيوب فى التمثيل الغذائى

-نقص الزنك

-صغر قناة الأذن الخارجية

-عيوب فى القصبة الهوائية

-حساسية الطعام

-ضيق قناة الأذن الخارجية

-تغيرات الوجه تزيد من مشاكل الأذن الوسطى : تفلطح قاعدة الجمجمه و ضيق فى منتصف الوجه

-ضيق قناة أوستاكيويس : هى القناة المسئولة عن تهوية الأذن الوسطى وتصل بينها وبين تجويف الحلق خلف الأنف ضيقها يسبب سوء التهوية، تغلق قناة أوستاكيويس عادة و تفتح أثناء البلع ، والتثاؤب ، أو حركة الفك إلى الأمام نتيجة إنقباض عضلات الحلق.

-انخفاض قوة العضلات فى مرضى متلازمة داون يجعلها مفتوحة دائمًا مما يسمح للطعام أو الشراب أو المخاط بالدخول للأذن الوسطى و زيادة الضغط السلبي في الأذن الوسطى ، مما يؤدي إلى احتباس السوائل بها وزيادة فرص العدوى بالميكروبات .

-تكرار الالتهاب الرئوي ، والتهابات الشعب الهوائية التهابات الاذن الوسطى و الالتهابات المعوية ، التهاب الأغشية المخاطية في الأنف و كثرة إفرازا الأنفى المخاط





-يعانى هؤلاء الأطفال من الالتهابات المتكرره 12 ضعف الأطفال العاديين مثل

• الالتهابات التنفسيه خاصه الرئويه

• التهابات القناه الهضميه

• التهابات الكبد الفيروسيه

. العديد من المشاكل التنفسية تصاحب متلازمة داون

• انسداد مجرى الهواء وانقطاع النفس أثناء النوم

• تكرار العدوى بالالتهابات التنفسية

• ضيق الشعب الهوائية



