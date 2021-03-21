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التخطيط: 30% من شهداء الأطقم الطبية خلال جائحة كورونا سيدات.. فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 02:31 م
صدى البلد
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ياسمين القصاص
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه بالتأكيد لم تكن مصر بعيدة عن تداعيات هذا الوباء لفيروس كورونا، وكان للنساء دور بارز في إدارة التعامل مع هذه الأزمة، وتقدّمت خط الدفاع في مواجهة هذه الجائحة، فلنا أن نفخر بأن المرأة تمثل 43% من الأطباء البشريين و92% من طاقم التمريض، الذى يعمل في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.


وأَضافت وزيرة التخطيط، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في قاعة المنارة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، أن المرأة جاءت ضمن شهداء الوطن لهذه المواجهة الصعبة، مع هذا الوباء، كاشفة أن المرأة المصرية مثلت نحو 30% من شهداء الأطقم الطبية أثناء الجائحة، مؤكدة أنه يوجد تحمل كبير من المرأة المصرية وصلابتها المعهودة على مر العصور للعطاء والتضحية في سبيل رفعة هذا الوطن، معقبة "فلهم منا كل التحية والتقدير".


واستعرضت "السعيد" جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أوضحت أن 50.7% من إجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة من السيدات، و100% مؤشر تساوي المعاشات والأجور بين الذكور والإناث.
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