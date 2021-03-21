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فن

رضوى الشربيني لوالدتها الراحلة: أول عيد أم من غيرك

الأحد 21/مارس/2021 - 03:15 م
صدى البلد
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سارة عبد الله
نشرت الاعلامية رضوى الشربيني، صورة لوالدتها الراحلة، ورسالة مؤثرة في مناسبة عيد الام، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت: " أول عيد أم من غيرك...أول مره أصحى و ما أبوسش أيدك و أقولك انك أجدع ست وأحن وأطيب أم فى الدنيا.. أول عيد أم ما أجبش فيه هديه و ورد و انتى تحضنينى و تتدعيلى".

وتابعت: "أول مره يا أمى وللاسف مش الاخيره...كل ثانيه و انتى أمى...كل ثانيه وانتى عيدك فى الجنه يا أمى بإذن الله".

و رحلت السيدة هالة أنور -والدة الإعلامية رضوى الشربيني- متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.



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