رضوى الشربيني لوالدتها الراحلة: أول عيد أم من غيرك





وكتبت: " أول عيد أم من غيرك...أول مره أصحى و ما أبوسش أيدك و أقولك انك أجدع ست وأحن وأطيب أم فى الدنيا.. أول عيد أم ما أجبش فيه هديه و ورد و انتى تحضنينى و تتدعيلى".





وتابعت: "أول مره يا أمى وللاسف مش الاخيره...كل ثانيه و انتى أمى...كل ثانيه وانتى عيدك فى الجنه يا أمى بإذن الله".





و رحلت السيدة هالة أنور -والدة الإعلامية رضوى الشربيني- متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.









نشرت الاعلامية رضوى الشربيني، صورة لوالدتها الراحلة، ورسالة مؤثرة في مناسبة عيد الام، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.