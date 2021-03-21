هل يجوز الاقتراض لشراء سيارة لتحسين الدخل .. الإفتاء تجيب

حكم الاقتراض لشراء سكن للعيش فيه

أجاب الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونه ( أقيم بالخارج واقترضت لشراء سكن فما حكم ذلك ؟).

وأوضح

العجمي، قائلًا إن "هذا تمويل لهذا العقار ولا حرج عليك فيه، ونسأل الله

سبحانه وتعالى أن يبارك لك في هذا المسكن الجديد لأنك لا تأخذ هذا القرض

إلا لحاجة وهي السكنى".