ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز الاقتراض لشراء سيارة لتحسين الدخل .. الإفتاء تجيب

الأحد 21/مارس/2021 - 04:06 م
أخذ قرض
أخذ قرض
Advertisements
شيماء جمال
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا موظف وأحتاج إلى أخذ قرض لأشترى سيارة أعمل عليها لتحسين دخلى.. فهل هذا حلال أم حرام؟

وأجاب الشيخ عويضة عثمان عن السؤال خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء على يوتيوب، قائلا: ليس حراما، خذ القرض واشترى السيارة واعمل عليها.

حكم الاقتراض لشراء سكن للعيش فيه
أجاب الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونه ( أقيم بالخارج واقترضت لشراء سكن فما حكم ذلك ؟).

وأوضح
العجمي، قائلًا إن "هذا تمويل لهذا العقار ولا حرج عليك فيه، ونسأل الله
سبحانه وتعالى أن يبارك لك في هذا المسكن الجديد لأنك لا تأخذ هذا القرض
إلا لحاجة وهي السكنى".


هل القرض لفتح مشروع حرام
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان سٌلفة من البنك من أجل عمل مشروع؛ لا يُعد قرضًا بمفهومه المنهي عنه شرعًا.

وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل القرض لفتح مشروع حرام
.. والمشروع لم تكف أموالى لإتمامه ؟ أن هذه الصورة تعد تمويلا وليس قرضًا
وإن سماه الناس كذلك، مشيرًا إلى أن القرض الحسن في عرف الفقهاء عقد إنفاق
وتبرع، بمعنى أن العبد يعطي لغيره مبلغًا من المال ليسد حاجته ويرجعه إلى
صاحبه كما هو، دون أن يكون لهذا المقرض مصلحة دنيوية.

وأشار
إلى أن القرض الحسن لا يجوز فيه لصاحب المال أن يضيق على المقترض؛ كما قال
الله تعالى: « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)»البقرة،
لافتًا إلى أن صورة القرض الحسن لا توجد في البنوك أو المؤسسات المالية،
لكن قد توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح من وراء
إقراضها للغير.

وأفاد بأن الصورة المذكورة في سؤال السائل؛ جائزة شرعًا، لأنها تمويلا وليست قرضًا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإفتاء تعلق على فتوى "شراء السيارات عن طريق مبادرة إحلال المركبات ربا"

حكم الحصول على قرض لتشطيب شقة.. أمين الفتوى يجيب

كيفية إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنك.. الإفتاء توضح.. فيديو

حكم الاقتراض لشراء سيارة ومتى يكون القرض حلالا؟ الإفتاء ترد

هل الاقتراض البنكي حرام؟.. وما حكمه لشراء سيارة؟

هل يجوز الحصول على قرض لتوضيب شقتي؟ .. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

خاص| تعليق ناري من سيمبا التنزاني على اتهامه بتزوير مسحات المريخ السوداني

بايدن ليس الأول .. رؤساء أمريكيون تعثروا على سلم الطائرة وأحرجتهم الكاميرات .. فيديو

بعد التعاقد مع إيهاب جلال .. أول الراحلين عن الإسماعيلى رسميا

فعل بعد الوضوء يبطل الصلاة .. احترس منه

القبض على المتحرشين بـ بائعة البلالين على كورنيش الغردقة

ربطها بالسرير ودهنها بالزبد .. أغرب مظاهر الاحتفال بعيد الأم

Advertisements

على رأسهم رمضان صبحي .. ننشر قائمة ضحايا رامز جلال فى الأهلى والزمالك وبيراميدز| خاص

عزل منفصل.. قرار جديد من البدري فى منتخب مصر بسبب مسحات كورونا

ممنوع الاقتراب والتصوير.. إجراء صارم من الجبلاية بشأن محمد صلاح

قبل شهر رمضان .. الرئيس السيسي يوجه رسالة تحذير للمواطنين "فيديو"

خليكي في المطبخ .. مي حلمي تهاجم زوجات اللاعبين بسبب منتخب مصر ..فيديو

أخبار الرياضة.. قرار عاجل بشأن موسيماني.. وبشرى لجماهير الزمالك

بعد التعاقد مع إيهاب جلال .. أول الراحلين عن الإسماعيلى رسميا

فعل بعد الوضوء يبطل الصلاة .. احترس منه

التعليم : نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 مطمئنة .. والطلاب استوعبوا النظام الجديد

لجان إلكترونية .. أول تعليق من أحمد شوبير على انضمام نجله للمنتخب الأوليمبي.. فيديو

وزير التعليم يتحدث عن والدته في عيد الأم : هي الجبل اللي ساندنا وإحنا بالنسبة لها لسة ماكبرناش

شرط صارم لتفادي استبعاد المنتخب الأوليمبي من أولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار الجيل الجديد من هوندا سيتى فى مصر

أسعار سيارات تويوتا لاندكروزر الجديدة 2021 في السعودية

لا تغسل أسنانك بعد كل وجبة لهذا السبب