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تكنولوجيا

الدفع أولا.. تويتر يتيح ميزة للتراجع عن التغريدات ومنع إرسالها من الأساس

الأحد 21/مارس/2021 - 07:01 م
الدفع أولا .. تويتر
الدفع أولا .. تويتر يتيح ميزة للتراجع عن التغريدات
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ندى على
كشف تقارير أن موقع Twitter تويتر فى طريقه لتطبيق ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من التراجع عن التغريدات الخاصة بهم ومنع إرسالها من الأساس، ولكن مقابل رسوم اشتراك مدفوعة الأجر للحصول عليها . 

وبحسب موقع CNET الأمريكى التقنى فإن عدد من الخبراء التقيين قد لا حظوا أن تويتر يعمل على إطلاق ميزة مهمة للمستخدمين وهى undo tweet أو "التراجع عن التغريدات" مقابل الدفع . 

ونشرت المسربة Jane Manchun Wong سابقًا صورة GIF توضح كيف سيتراجع المشتركون عن التغريدات، حيث  لاحظت الباحثة أن هذه الميزة تختلف عن حذف تغريدة  وهي ميزة متاحة حاليًا لجميع المستخدمين حيث يؤدي التراجع عن التغريدة إلى منع إرسالها على الإطلاق. 

وتظهر الميزة بأن زر التراجع يتضاعف كشريط تقدم ، ويوضح لك المدة التي يتعين عليك التراجع فيها عن تغريدة قبل إرسالها ، ومنع الأشخاص من رؤيتها تماما . 

ويتيح تويتر ميزات مثل Super Follows ، والتي تتيح لك متابعة منشئ أو ناشر مقابل رسوم واشتراكات شهرية والحصول على محتوى أو رسائل إخبارية حصرية . 

ويخطط تويتر لمراجعة سياساته المتعلقة بقادة العالم، حيث يسعى للحصول على تعليقات عامة من المستخدمين، حول طريقة التعامل المميزة للحسابات الخاصة بقادة العالم، ومعرفة رأي الجمهور في ما إذا كان يجب على الموقع  إخضاعهم للقواعد ذاتها التي تسرى على حسابات المستخدمين الآخرين على موقع تويتر.
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