100 ألف جنيه.. نقابة الأطباء تكشف تفاصيل تكريم الشهداء من طبيبات مصر.. فيديو

قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء ، أن نسبة الشهيدات من الطواقم الطبية سواء من الطبيبات أو الممرضات أو الطواقم النسائية تصل إلي ثلث العدد الكلي مؤكدا انهم بذلوا مجهودا كبيرا في التصدي لجائحة كورونا .





واضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، السيدات كانوا بجانب الرجال فى تصدي لجائحة كورونا وليس هناك فرق بين رجل وسيدة في العمل وجميعنا رجل واحد .





وأوضح ان نقابة الأطباء تعطي أسرة كل شهيد من الأطباء دعما تصل قيمته إلي 100 الف جنية بجانب تأمين إصابة العمل الذى يتم صرفة لأي فرد صاحب إصابة عمل من التأمينات ونطالب بضم اسر شهداء الأطقم الطبية إلي اسر شهداء القوات المسلحة .



