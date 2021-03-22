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حوادث

ضبط ٢١٠ طن مخللات مجهولة المصدر بالمنوفية

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:02 ص
مخللات فاسدة
مخللات فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (210 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة "منتج نهائى - تحت التجهيز" – 25 طن ملح طعام – خلطة فلفل بدون بيانات مستلزمات إنتاج – 4 ماكينة خط إنتاج – 35000 عبوة فارغة معدة للتعبئة وملصقات لذات العلامة التجارية المغشوشة ومقلدة "مستلزمات تعبئة") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية .

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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