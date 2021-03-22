كالعادة.. الرئيس البرازيلي يصف المسئولين المحليين بالطغاة بسبب كورونا

وصف الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو حكام الولايات ورؤساء البلديات بأنهم "طغاة"، وذلك بسبب فرض عمليات إغلاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا.





وقال مخاطبًا مؤيديه في احتفالات عيد ميلاده، إن حكومته فعلت كل ما في وسعها وقد حان الوقت الآن لإعادة فتح الاقتصاد، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.





عارض بولسونارو ، الذي يبلغ من العمر 66 عامًا، باستمرار إجراءات الحجر الصحي، بحجة أن الأضرار الجانبية للاقتصاد ستكون أسوأ من آثار الفيروس نفسه.





تأتي هذه التصريحات وسط تحذيرات من انهيار النظام الصحي في البرازيل مع الارتفاع الكارثي في إصابات فيروس كورونا بالبلاد.





وحذرت الهيئات الصحية في البرازيل من اقتراب نفاذ اماكن الرعاية المركزة في البرازيل بسبب الارتفاع في الإصابات.





والبرازيل لديها ثاني أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بـ فيروس كورونا في العالم - بعد الولايات المتحدة فقط.



















