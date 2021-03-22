ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كالعادة.. الرئيس البرازيلي يصف المسئولين المحليين بالطغاة بسبب كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:42 ص
الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي
Advertisements
شريف سيد
وصف الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو حكام الولايات ورؤساء البلديات بأنهم "طغاة"، وذلك بسبب فرض عمليات إغلاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال مخاطبًا مؤيديه في احتفالات عيد ميلاده، إن حكومته فعلت كل ما في وسعها وقد حان الوقت الآن لإعادة فتح الاقتصاد، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. 

عارض بولسونارو ، الذي يبلغ من العمر 66 عامًا، باستمرار إجراءات الحجر الصحي، بحجة أن الأضرار الجانبية للاقتصاد ستكون أسوأ من آثار الفيروس نفسه.

تأتي هذه التصريحات وسط تحذيرات من انهيار النظام الصحي في البرازيل مع الارتفاع الكارثي في إصابات فيروس كورونا بالبلاد. 

وحذرت الهيئات الصحية في البرازيل من اقتراب نفاذ اماكن الرعاية المركزة في البرازيل بسبب الارتفاع في الإصابات. 

والبرازيل لديها ثاني أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بـ فيروس كورونا في العالم - بعد الولايات المتحدة فقط.





Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد طلبات عزله بسبب أزمة كورونا.. الرئيس البرازيلي: الله وحده يزيحني من منصبي

بسبب كورونا.. تظاهرات في البرازيل لمطالبة الرئيس بترك منصبه

بسبب سوء إدارته لكورونا..تظاهرات جديدة بالبرازيل تطالب برحيل بولسونارو..فيديو

رغم محاولة عزله.. حليف الرئيس البرازيلي يفوز برئاسة البرلمان

بأغلبية ساحقة.. انتخاب حليف الرئيس البرازيلي رئيسا لمجلس النواب لمدة عامين

البرازيل تتلقى أولى شحنات لقاح أسترازينيكا

ترشيحاتنا

أحدث ظهور لـ هاري وميجان ماركل معًا بعد بث مقابلة أوبرا.. وسيارتهما تثير تساؤلات

مدير تعاقدات الأهلي ينهي الجدل حول طلب موسيماني رحيل والتر بواليا

تعطل محرك طائرة سودانية في الجو قبل هبوطها بـ مطار القاهرة

كنتي عنيدة.. والدة الإعلامية لميس الحديدي تفاجئها بمكالمة هاتفية

مؤتمر صحفي مع الجانب الصيني لإعلان تفاصيل استقبال دفعات جديدة من لقاح كورونا

كيفية حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم مضي 24 عامًا.. القبض على سيدة بتهمة قتل طفل حديث الولادة عام 1997

أحدث ظهور لـ هاري وميجان ماركل معًا بعد بث مقابلة أوبرا.. وسيارتهما تثير تساؤلات

ببنطلون مقطع.. نانسي صلاح تخطف الأنظار من أسوان