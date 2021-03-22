تعرف على موعد المسابقات الثقافية والعلمية والفنية والدينية لطلاب مطروح

أكد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، أنه يجري حاليًا التقييم المركزي لعديد من المسابقات الأنشطة الطلابية بمدارس مطروح، تحت إشراف توجيهات عموم اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية المسرحية والاجتماعية والموسيقية .









وأوضح سلامة أنه تم الإنتهاء أمس من فعاليات تحكيم مسابقة حفظ القران الكريم أون لاين بمشاركة طلاب مطروح الحاصلين علي صدارة المسابقة علي مستوي المحافظة عبر برنامج زووم علي مستوي الجمهورية تحت إشراف مستشار عام مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية لافتا أنه سيتم تكريم الطالبين جاسمين محمد عبدالحليم الحاصلة علي المركز الثاني جمهوري في مسابقة التحدث بالفصحي عل والطالب يوسف عطيوة عبدالله والذي نال المركز السادس في ذات المسابقة بالوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية .





وأضاف وكيل الوزارة أن كورال تعليم مطروح يواصل تدريباته بصورة دورية تحت إشراف إيناس رمزي موجه عام التربية الموسيقية استعدادًا للمشاركة في المناسبات الوطنية والمسابقات الوزارية مشيدا بالمساهمة المتميزة للموهوبين في الموسيقي في مبادرة " سلامتك علي الطريق " في إطار تبصير الطلاب بقواعد وآداب المرور .





وقال مدير التعليم أن غدًا الثلاثاء ستقام فعاليات نهائي مسابقة مسرحة المناهج بين مدارس الشهيد الرويني الابتدائية ومطروح الرسمية لغات والسيدة عائشة ع بنات باحدي قاعات المدرسة الرسمية تحت إشراف توجيه عام التربية المسرحية.





واعلن أن انتخابات الاتحادات الطلابية للمرحلة الثانوية علي مستوي الجمهورية بمشاركة اتحاد طلاب مطروح ستجري غدًا أونلاين بمركز التطوير التكنولوجي عبر برنامج ويبكس الإلكتروني.





وأكد سلامة أن توجيه عام التربية الاجتماعية يشرف حاليا علي مسابقات التلميذ المثالي والاخصائي المثالي والرائد المتميز علي مستوي محافظة مطروح ومسابقة بيت العيلة والتي تهدف لترسيخ المحبة والأخوة بين عنصري الأمة بالإضافة إلي مسابقات التوجيه الجمعي والتعلم الالكتروني ومناهضة التدخين والوعي القومي.





وأختتم وكيل تعليم مطروح تصريحاته اليوم مؤكدا أن ما يجري علي أرض الواقع بمدارس المحافظة يعد تفعيلا مؤثرًا للأنشطة الطلابية وإيمانًا صادقًا من المؤسسة التربوية بأهميتها في اكتشاف المواهب وصقل مهاراتهم الفنية والاجتماعية والثقافية في سبيل تخريج أجيال المستقبل القادرة علي التحدي وتحمل المسئولية لرفعة وطننا الغالي مصر.