ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخارجية الروسية: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تقترب من الانهيار

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:21 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تقترب من الانهيار.

صرح بذلك نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، وقال إن بروكسل (مقر الاتحاد) أظهرت أنها غير مستعدة  للتعاون مع موسكو على قدم المساواة.

وأضاف أنه يمكن وصف العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بأنها في مرحلة "التعايش مع الصراع".

وقال غروشكو إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تجعل التعاون والتفاعل مع بروكسل محل تساؤل.

وفقا لغروشكو بلغ الاتحاد الأوروبي مستوى تصعيد جديد في سياسته غير الودية من خلال فرض عقوبات جديدة ضد موسكو.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي بسياسته هذه المتمثلة في العقوبات وضع عقبة جديدة أمام تطوير العلاقات الطبيعية بين الجانبين.

كذلك تطرق غروشكو إلى العلاقات بين روسيا والناتو، مؤكدا أنها في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي: علاقتنا مع روسيا وصلت إلى أدنى مستوياتها

وزير الخارجية الروسي: الاتحاد الأوروبي شريكً "لا يمكن الوثوق به"

"إنهم عديمو الرحمة".. الاتحاد الأوروبي يرفع سيف العقوبات بوجه روسيا

روسيا تتراجع عن تصريحات وزير خارجيتها بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

ألمانيا تدعو لإيجاد وسيلة لمواصلة الحوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا رغم تدهور العلاقة

روسيا تعلق على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسئولين بها بسبب نافالني

ترشيحاتنا

لماذا صلاة الظهر أربع ركعات ؟.. لـ4 أسباب لا يعرفها كثيرون

مفيدة شيحة لجمهورها : حد يقترح على منة بنتي هدية تجيبهالي

الجريدة الرسمية تنشر قرارات وزير الداخلية بالسماح لـ ١٤٩ شخصا بالتجنس أجنبيا

بعد مكالمة من حماتها ..عروس تلقي بنفسها من التاسع بعد أسبوع زواج

وجه جديد في تدريبات الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

حسرة وبكاء .. عروس تكتشف سببا أدى لتأجيل حفل زفافها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات الفا روميو جوليا 2021 في مصر .. صور

أضرار الليمون للرجال .. كوارث متعددة عند تناوله بهذه الطرق

شيفروليه تقرر رفع اسعار كابتيفا 2021 CHEVROLET CAPTIVA في مصر .. صور