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ديني

هل يجب التسبيح عقب الصلاة المفروضة أم بعد السنة البعدية .. الإفتاء تجيب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:02 ص
التسبيح بعد الصلاة
التسبيح بعد الصلاة
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شيماء جمال
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل التسبيح يكون عقب الصلاة المفروضة أم بعد صلاة السُّنة البعدية؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: الأصل أن الوقت المفضل والمختار للتسبيح يكون بعد الصلاة المفروضة مباشرة.

وأضاف "أمين الفتوى" أما إذا كان هناك عذر أو أن الإنسان صلى الفرض وبعده السنة مباشرة، وسبح بعدها، فهذا جائر، ولا يوجد مانع.

وفى سياق متصل قال الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن التسبيح لا يكون إلا بعد الصلاة مباشرة ولم يرد في الشريعة أن التسبيح بعد
ركعتي السنة وإنما قال النبي "من قال دبر كل صلاة" وهذا معناه عقب الصلاة
مباشرة.



وتابع: نجد بعض المصلين يؤجل التسبيح إلى ما بعد ركعتي السنة
وهذا لم يرد به نص أو دليل، كما أن التسبيح لا يشترط فيه الطهارة فلو أن
شخص أنهى صلاته وإذا به يسبح فانتقض وضوءه فلا حرج في ذلك فليكمل تسبيحه
لأنه لا يشترط فيه الوضوء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على
كل حال.

فضل الأذكار بعد الصلاة 
ومن جانبه قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو
لجنة الدعوة بالأزهر الشريف، إن من صلى جماعة وجلس يردد الأذكار عقب الصلاة
فله أجر كمن صلى جماعة مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ويغفر الله له
جميع ذنوبه، ويُكتب له أجر مجاهد في سبيل الله، وتفتح له أبواب الجنة
الثمانية يدخل من أيها كيفما يشاء.

واستشهد «عبد الرازق» في تصريح
له بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-: «مَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ،
وَحَمِدَ الله ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلاثًا وَثَلاثِينَ،
فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائَةِ: لا إلَهَ إلَّا
الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإنْ كَانَتْ مِثْلَ
زَبَدِ البَحْرِ».
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