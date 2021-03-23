هل يجب التسبيح عقب الصلاة المفروضة أم بعد السنة البعدية .. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل التسبيح يكون عقب الصلاة المفروضة أم بعد صلاة السُّنة البعدية؟".





وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: الأصل أن الوقت المفضل والمختار للتسبيح يكون بعد الصلاة المفروضة مباشرة.





وأضاف "أمين الفتوى" أما إذا كان هناك عذر أو أن الإنسان صلى الفرض وبعده السنة مباشرة، وسبح بعدها، فهذا جائر، ولا يوجد مانع.







ركعتي السنة وإنما قال النبي "من قال دبر كل صلاة" وهذا معناه عقب الصلاة

مباشرة.







وتابع: نجد بعض المصلين يؤجل التسبيح إلى ما بعد ركعتي السنة

وهذا لم يرد به نص أو دليل، كما أن التسبيح لا يشترط فيه الطهارة فلو أن

شخص أنهى صلاته وإذا به يسبح فانتقض وضوءه فلا حرج في ذلك فليكمل تسبيحه

لأنه لا يشترط فيه الوضوء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على

كل حال. وفى سياق متصل قال الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن التسبيح لا يكون إلا بعد الصلاة مباشرة ولم يرد في الشريعة أن التسبيح بعدركعتي السنة وإنما قال النبي "من قال دبر كل صلاة" وهذا معناه عقب الصلاةمباشرة.وتابع: نجد بعض المصلين يؤجل التسبيح إلى ما بعد ركعتي السنةوهذا لم يرد به نص أو دليل، كما أن التسبيح لا يشترط فيه الطهارة فلو أنشخص أنهى صلاته وإذا به يسبح فانتقض وضوءه فلا حرج في ذلك فليكمل تسبيحهلأنه لا يشترط فيه الوضوء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله علىكل حال.



