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فيديو جراف

فيديو جراف.. سعد لمجرد يهدد هند صبري وابنتيها بـ القتل والاغتصاب

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:26 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
تلقت الفنانة هند صبري تهديدات بالقتل بعد الإدلاء برأيها في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد القانونية بحسب وصفها.

وكشفت الفنانة هند صبري عن تلقيها تهديدات بالقتل على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، موضحة:" الصوت لما بيبقى وحيد بيدفع الثمن لوحده".

واتهم سعد لمجرد أكثر من مرة بالتحرش والاغتصاب وتوقف عن إصدار أي عمل فني بعد "غلطانة" بعد إيقافه في العاصمة الفرنسية باريس بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب شابة فرنسية ليسجن لمدة 6 أشهر على ذمة التحقيقات.

ولمزيد من التفاصيل حول سعد لمجرد يهدد هند صبري و ابنتيها بـ القتل والإغتصاب شاهد الفيديو جراف التالى.
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