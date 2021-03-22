محافظ بني سويف يوقف خط سيره ليطمئن على مواطن مصاب في انقلاب توكتوك

أوقف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خط سيره أثناء عودته اليوم، من جولته الميدانية لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمركزي اهناسيا وبنى سويف.





حين شاهد حادث انقلاب توكوك، ليطمئن على الوضع الصحي لصاحب التوكتوك، وأرشده باتباع التعليمات والإرشادات الصحية؛ لتجنب حدوث مضاعفات في الإصابة التي تبدو كسرًا في العظام، ووجه بسرعة الاتصال لإحضار سيارة إسعاف لنقل المواطن إلى المستشفى التخصصي .





ونقلت سيارة الإسعاف ، المصاب للمستشفى التخصصي ، لاتخاذ ما يلزم من إجراء أشعة وفحوصات لتشخيص الإصابة وتوفير العلاج اللازم ، وأكد مدير المستشفى "الدكتور صلاح جودة " أنه تم استقبال الحالة وإجراء كافة الفحوصات اللازمة لها، وتبين أنه مصاب بكسر مضاعف بالساق الأيسر ، وكسر مضاعف بالساعد الأيسر ، وتم توفير كافة أوجه الرعاية له.

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، وتستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية .

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية كوم أبوراضى مركز الواسطى على مدار"السبت والأحد 20 و21 مارس الجاري"مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام،الأسنان،النساء ،الرمد، الأسنان، الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، تم الكشف على 1501 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 57- معمل طفيليات 35 - حالات الأشعة 37- استصدار 8 قرارات نفقة دولة - تحويل 34 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 49 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي ل 91 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية " الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا" - الامراض الغير معدية (الضغط و السكر و السمنة" ، أورام الصدر، تنظيم الأسرة ، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 105 مواطنا.



