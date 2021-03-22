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ديني

مرصد الأزهر يدين مقتل 60 شخصا في هجمات داعش على النيجر

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:47 م
مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
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محمد شحتة
أفادت مصادر أمنية بالنيجر بأن 60 شخصًا لقوا مصرعهم، أمس الأحد، في هجمات نفذها إرهابيون ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي على ثلاث قرى بمنطقة "تيلابري" الحدودية مع مالي وبوركينا فاسو.

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من هذه الهجمات المتكررة لتنظيم داعش، مؤكدا أن تكرار هذه الهجمات المسلحة من شأنها أن تؤدي إلى توغل ذلك التنظيم الإرهابي بشكل أكبر داخل تلك المنطقة وزعزعة استقرارها، وهو ما يؤثر سلبًا على باقي دول القارة الإفريقية.

‏يأتي هذا الهجوم بعد أقل من أسبوع على مقتل 58 قرويًا في هجمات مسلحة استهدفت نفس المنطقة، التي تشهد العديد من الهجمات الإرهابية من قبل تنظيم داعش. 

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