وزير الخارجية السعودي : تدخلات إيران تؤثر على الوضع باليمن.. ومبادرة لحل الأزمة.. فيديو

قال فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إ ن تدخلات إيران تؤثر على الوضع في اليمن، مؤكدا أن السعودية تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها باليمن.









أضاف فرحان خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي نقلته فضائية اكسترا نيوز أنه بناء على القرارات الأممية سيكون هناك مبادرة شاملة لحل الأزمة اليمنية.









وتابع وزير الخارجية السعودي أن السعودية تقوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة لوضع حد للأزمة في اليمن، مؤكدا أننا سنعمل على مواصلة الدعم للشعب اليمني وحكومته الشرعية.







