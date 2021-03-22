5 صور من كواليس مسلسل بين السماء والأرض

نشر الفنان محمود الليثى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عدد من الصور من كواليس مسلسله الجديد " بين السماء والارض " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.





وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا والإنسانية.





يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" سيعرض في رمضان المقبل وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.





المسلسل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة .