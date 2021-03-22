قال الإعلامي أحمد موسى، إن بريطانيا قررت إصدار قانون خاص بالشرطة وعنوانه العريض "مفيش حرية رأى وتعبير".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، ساخرا "بريطانيا العظمى دي بلد الحريات وحقوق الإنسان، وبريطانيا قررت إصدار قانون للشرطة يعطي الحق للشرطة بمنع أي مواطن ينزل الشارع للاحتجاج على إجراءات مواجهة كورونا".





وتابع الإعلامي أحمد موسى "هناك احتجاجات كبيرة في بريطانيا ضد مشروع قانون يمنح الشرطة سلطات تقييد المظاهرات في بريطانيا".





ولفت الإعلامي أحمد موسى "الشرطة البريطانية تمارس أعمال عنف ضد المتظاهرين في بريطانيا، وهيا دي حقوق الإنسان".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى "الشرطة البريطانية قاومت المتظاهرين في بريطانيا بكل عنف، والمتظاهرين قاموا بحرق سيارات الشرطة".