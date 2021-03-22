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أخبار العالم

أول تعليق إماراتي على المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:35 م
عبدالله بن زايد
عبدالله بن زايد
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على صالح
أشاد وزير الخارجية الاماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، بالدور المحوري للسعودية في تنفيذ اتفاق الرياض والتوصل إلى حل سياسي في اليمن.


وقال الشيخ عبد الله بن زايد اليوم الاحد، إن المبادرة فرصة ثمينة لوقف إطلاق النار في اليمن وتمهيد الطريق نحو حل سياسي دائم.


وأكد وزير خارجية الإمارات دعم الإمارات الكامل للمبادرة السعودية.


وأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن، والوصول إلى اتفاق سياسي شامل.


وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال مؤتمر صحفي، إن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة"، داعيا الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" للقبول بها.


وأضاف أن المبادرة تتضمن "إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية للسفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني وفقًا لاتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية".


وأوضح فيصل بن فرحان، "سنسعى لوضع الضغط على الحوثيين لقبول المبادرة والتركيز على الحل السياسي ومستعدون من اليوم للبدء في وقف إطلاق النار والأمر يتوقف على الحوثي"، لافتا إلى أن "الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن"مهتمة بإرساء السلام في اليمن ونتوقع منها ومن المجتمع الدولي دعم مبادرتنا لوقف الحرب".

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