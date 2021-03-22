مطران أورشليم والشرق الأدنى يزرو مطرانية سمالوط وكاتدرائية الإيمان ومتحف الشهداء في المنيا

استقبلت إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس في شمال المنيا ، الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، بناءً على دعوه من الأنبا بفنوتيوس أسقف سمالوط وطحا .





وأقيم خلال الزيارة صلاة قداس إلهي في كاتدرائية شهداء الإيمان بسمالوط رسُم خلاله 50 من الشمامسه ثم أعقب القداس التبارك من مزار الشهداء الحاوي رفاتهم والمتحف الخاص بمتعلقاتهم والبانوراما التي تحكي قصة الإستشهاد ورهبة تلك اللحظات الدقيقه كما إلتقى بأسر الشهداء في لقاءٍ سادته روح الإبوه والمحبه ثم تفقد الكاتدرائيه والنُصب التذكاري الخاص بالشهداء وما فيه من أثرٌ جذّاب لتجسيد شخصياتهم.





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وإلتقى الأنبا أنطونيوس مع الأنبا بفنوتيوس في دار المطرانيه حيث أعرب له عن فرحته الكبيرة بهذه الزيارة وقام الأنبا بفنوتيوس باهدائه ايقونة قبطيه لشهداء مصر بليبيا تذكارًا لهذهِ الزيارة المُفرحه مرحبًا به ضيفًا مباركًا وقد دعاه ليستعرض باقي معالم وأنشطة المطرانيه المتعدده.





وشملت الجولة أيضا زيارة كاتدرائية مخلص العالم بمقر المطرانية ومجمع مدارس العهد الجديد للغات والنادي الترفيهي الملحق به بما فيه من أنشطه متنوعه ومستشفى الراعي الصالح بأقسامها المتعدده والمنشآت الملحقه بها والتي تعد من المستشفيات الكبرى بمصر.





كما شملت الجولة كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجايبي بقرية طحا الأعمدة حيث أنها من الكنائس الأثرية والتي ترجع في بنائها لما قبل القرن السابع الميلادي وقد قام نيافة الأنبا بفنوتيوس بترميمها على أحدث الطرز المعماريه.





وأختتمت الزيارة بدير القديسه العذراء مريم بدير جبل الطير حيث تبارك بالكنيسه الأثرية وتفقد أعمال الترميم الجاريه فيها حاليا ً والمغاره التي إحتمت فيها العائله المقدسه أثناء هروبها لأرض مصر من بطش الرومان كما تجول في فندق العائله المقدسه المجاور للكنيسه والذي يعد إسهامًا بارزًا في الحركه السياحيه الدينيه من حيث نُدرة وجود مثله في أيٍّ من المواقع المسيحيه الأخرى.



