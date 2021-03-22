رئيس جامعة عين شمس: فرص عمل جيدة لطلاب الجامعة

أكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس أن مستشفيات الجامعة بصدد الانتهاء من تجهيز مستشفى الطوارئ بسعة ١٤٠ سريرا، لافتا إلي أن هناك توسعات وتطويرات مستمرة تشهدها مستشفيات جامعة عين شمس فما يقرب من ٥٠٠ سرير تمت إضافتها خلال الأعوام الأخيرة الماضية لمستشفيات الجامعة (الأطفال - مستشفى المسنين - العبور).

جاء ذلك خلال لقائه مع طلاب كلية الطب جامعة عين شمس دفعة ٢٠٢٠ ، بحضور ا.د اشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس وا.د شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د هبة الله سعيد وكيل الكلية الطب لشئون التعليم والطلاب وا.د على الأنور المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الجامعة بطلاب كلية الطب ، كما قدم التهنئة لهم علي التخرج وعلي أفكارهم الإبداعية التى ظهرت في الأغنية التي طرحها الطلاب بمناسبة تخرجهم. مؤكدا أنه سيشاركهم حفل التخرج الخاص بهم والتى سيتم تنظيمه مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية .

كما تطرق ا.د. محمود المتينى إلى التطويرات التى تشهدها الجامعة ، مشيرا إلي أن هناك فرص عمل جيدة لطلاب جامعة عين شمس في جهات عدة.

وكان طلاب دفعة كلية الطب قد قاموا بعمل أغنية بمناسبة تخرجهم لاقت انتشارًا واسعًا علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كما عرض برنامج معكم مني الشاذلي احتفال طلاب كلية الطب جامعة عين شمس دفعة عام ٢٠٢٠ بتخرجهم و في هذا الصدد وجه "المتينى " الشكر للإعلامية منى الشاذلي علي عرض الأغنية وتسليطها الضوء على كل ما هو إيجابي في المجتمع.

للطلاب ، مشيدا بأغنية التخرج التى قدمها الطلاب متمنيا لهم التوفيق في جميع خطواتهم.

وفي كلمته قدم الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب التهنئة للطلاب ، مشيدا بأغنية التخرج التى قدمها الطلاب متمنيا لهم التوفيق في جميع خطواتهم.

وحثت الدكتورة شهيرة سمير وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة الطلاب علي ضرورة الالتزام بالإخلاص والأمانة المهنية وبذل الجهد في سبيل تخفيف الآلام عن كاهل المرضى باعتبار ذلك مفتاح النجاح في عملهم ، كما دعت الجيل الجديد من الأطباء إلى ضرورة مواصلة واستكمال مسيرة العمل والعطاء ، كذلك قدمت التحية إلى الخريجين والخريجات من أبناء كلية الطب وهنأتهم بدخولهم إلى مجال العمل الطبي.

أعربت الدكتورة هبة الله سعيد وكيل الكلية الطب لشئون التعليم والطلاب عن سعادتها بتخريج دفعة جديدة بعد ست سنوات من الكفاح والجد ، نالت بها شرف التخرج من جامعه عين شمس متمنية للخريجين تحقيق مزيد من النجاحات في حياتهم العملية.





وفي نهاية اللقاء تم التقاط الصور التذكارية التى جمعت رئيس الجامعة والعميد والوكلاء مع الخريجين.