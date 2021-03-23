احذر من ظهور هذه العلامات داخل سيارتك .. السر وراء لمبات الأعطال

في كثير من الأحول يتعرض البعض من قائدي السيارات إلى مشكلات فنية داخل المنظومة الميكانيكية للسيارة، قد يسهل التعامل معها نسبة لخبرات سابقة، أو تحمل العديد من الالغاز و عناصر الحيرة، ومع تعدد المفاهيم الخاصة بلمبات الاعطال يبدو أن الأمر قد يزداد صعوبة.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم العلامات الخاصة بهذه الاعطال و ما هي اسباب ظهورها.

1 – لمبة الحرارة

تبدأ هذه العلامة في الظهور بسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك، و هي علامة هامة تدل على وجود خلل داخل منظومة التبريد و التي تتضمن، الهيكل المعدني الرداتير أو القربة البلاستيكية، أو ربما تكون مروحة التبريد قد تعطلت عن اداء مهامها المطلوبة، و في حالة ظهور هذه العلامة سواء كانت لمبة أو عند ارتفاع مؤشر الحرارة، فيجب أن نتوقف عن السير فورًا لتفادي الوقوع في مشكلات كبيرة.

2 – لمبة الزيت

عند ظهور هذه العلامة فهي مؤشر واضح يدل على انخفاض مستوى زيت المحرك، و في هذه الحالة يجب أن تتوجه إلى احد محطات الطاقة أو المراكز المتخصصة لتغيير زيت المحرك، و قياس مستوى اللزوجة في الزيت القديم و امداد غرفة المحرك بالزيت المناسب، و ذلك لتجنب تلف الأجزاء المعدنية الداخلية، و تعزيز قوتها على العمل.

3 – لمبة الاعطال

تتعدد الأسباب في ظهور هذه العلامة، فمن الممكن ان تدل على تلف أحد البوجيهات أو وصول بعض نقاط الزيت إليه، أو تلف في احد اسلاك البوجيهات، أو خلل في منظومة الطاقة و انسداد فلتر البنزين، أو وجود انسدات في رشاشات الانجكشن، كما تدل أيضًا على وجود مشكلة في حساس الهواء، أو وجود اتسخات و رواسب داخل خزان الوقود.