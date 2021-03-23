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تعليم

انطلاق دورة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة الأوقاف بآداب عين شمس ..اليوم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي

تعقد كلية الآداب جامعة عين شمس اليوم  الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ في الساعة العاشرة صباحا دورة تدريبية في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة الأوقاف وتستمر لمدة ٣ ايام بواقع ١٦ ساعة حتى الخميس المقبل.

 يقوم بالتدريب فريق من المتخصصين من قسم علم النفس وعلم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس ويستهدف التدريب( ٥٠ ) من أئمة وزارة الأوقاف.

تعقد الدورة التدريبية في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة عين شمس ووزارة الأوقاف وتحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب الدكتورة رشا الديدى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


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الجدير بالذكر ألتقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بطلاب دفعة الامتياز ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، يرافقه الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وأ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. هبة الله السعيد وكيل كلية الطب لشئون التعليم و الطلاب، جاء اللقاء تقديرًا للسنة الاستثنائية التي مر بها طلاب كلية الطب بسبب ظروف الجائحة والتى إبداع الطلاب فى التعبير عنها من خلال أغنية تعبر عن فرحتهم بتجاوز هذه الفترة وقد تناقلتها المواقع وبعض وسائل الإعلام.

و خلال اللقاء الأبوي الذي جرى بحديقة عرب المحمدي ، أشاد أ. د. محمود المتيني بجهود طلاب كلية الطب باعتبارهم رافدا قويا لكتيبة الجيش الأبيض،  كما أثنى على أفكارهم الإبداعية،  مؤكدًا أن الاهتمام بالثقافة و المعارف بجانب التخصص الأكاديمي ، يثري شخصية الخريج ويؤهله لدخول سوق العمل بقوة، لافتًا أن كلية طب عين شمس استطاعت أن تحقق مراكز متقدمة على مستوى العالم في مختلف التصنيفات الدولية.

كما أشار إلى ضرورة استمرار ارتباطهم بالجامعة من خلال رابطة الخريجين ، ودعاهم للانضمام لعضويتها للاستفادة من مميزاتها المتنوعة.

كما وعدهم بإقامة حفل تخرج يليق بهم مع إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية بما يتناسب مع الظروف الراهنة.

أعقب اللقاء جولة لرئيس الجامعة بحديقة عرب المحمدي للوقوف على أعمال التطوير بها.

كما حرص الطلاب على النقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.
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