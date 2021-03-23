انطلاق دورة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة الأوقاف بآداب عين شمس ..اليوم

تعقد كلية الآداب جامعة عين شمس اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ في الساعة العاشرة صباحا دورة تدريبية في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة الأوقاف وتستمر لمدة ٣ ايام بواقع ١٦ ساعة حتى الخميس المقبل.
يقوم بالتدريب فريق من المتخصصين من قسم علم النفس وعلم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس ويستهدف التدريب( ٥٠ ) من أئمة وزارة الأوقاف.
تعقد الدورة التدريبية في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة عين شمس ووزارة الأوقاف وتحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب الدكتورة رشا الديدى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
اقرأ أيضا :
الجدير بالذكر ألتقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بطلاب دفعة الامتياز ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، يرافقه الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وأ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. هبة الله السعيد وكيل كلية الطب لشئون التعليم و الطلاب، جاء اللقاء تقديرًا للسنة الاستثنائية التي مر بها طلاب كلية الطب بسبب ظروف الجائحة والتى إبداع الطلاب فى التعبير عنها من خلال أغنية تعبر عن فرحتهم بتجاوز هذه الفترة وقد تناقلتها المواقع وبعض وسائل الإعلام.
و خلال اللقاء الأبوي الذي جرى بحديقة عرب المحمدي ، أشاد أ. د. محمود المتيني بجهود طلاب كلية الطب باعتبارهم رافدا قويا لكتيبة الجيش الأبيض، كما أثنى على أفكارهم الإبداعية، مؤكدًا أن الاهتمام بالثقافة و المعارف بجانب التخصص الأكاديمي ، يثري شخصية الخريج ويؤهله لدخول سوق العمل بقوة، لافتًا أن كلية طب عين شمس استطاعت أن تحقق مراكز متقدمة على مستوى العالم في مختلف التصنيفات الدولية.
كما أشار إلى ضرورة استمرار ارتباطهم بالجامعة من خلال رابطة الخريجين ، ودعاهم للانضمام لعضويتها للاستفادة من مميزاتها المتنوعة.
كما وعدهم بإقامة حفل تخرج يليق بهم مع إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية بما يتناسب مع الظروف الراهنة.
أعقب اللقاء جولة لرئيس الجامعة بحديقة عرب المحمدي للوقوف على أعمال التطوير بها.
كما حرص الطلاب على النقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.