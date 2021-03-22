انقطاع مياه الشرب عن 16 قرية في بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف ، انقطاع المياه نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسي و عطل بالمحبس العمومي لمحطة مياه معصرة نعسان القديمة و الجديدة بمركز أهناسيا .





تقرر إيقاف تشغيل المحطة وانقطاع المياه إعتبارًا من الساعة الخامسة فجر يوم الأربعاء الموافق 2021/3/24 حتي الساعة الثانية عشر منتصف الليل لنفس اليوم لإتمام عملية الإصلاح وتغيير المحبس.





وأشار الشركة في بيان لها عن انقطاع المياه عن اكثر من 16 قرية وتأثير ضغط المياه في مناطق أخرى، وسوف تنقطع المياه عن مجلس قروي قاي و توابعه، وقرية العووانة و توابعها، والنويرة و توابعها، والمناطق العالية و أطراف الشبكة لمدينة إهناسيا، وقرى إبشنا، وباها، و السعادنة، والحاجر، و زلطة و توابعها بمركز بني سويف، و الحمام، ومنشية هديب، و الحرجة، و دنديل، و البرج، و عزبة محمد موسى، و كوم أبو خلاد و توابعها بمركز ناصر، بالإضافة إلى ضعف المياه عن مدينة أهناسيا.





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وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح، على ان يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، على ان يتم تلقي الشكاوي على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.



