قبل إطلاقه بساعات.. فيفو تطلق المواصفات الكاملة للنسخة العالمية من هاتف vivo X60 Pro

أطلقت شركة فيفو الصينية، المواصفات الكاملة للنسخة العالمية من هاتف vivo X60 Pro الذى سيتم إطلاقه غدا فى الهند، تمهيدا لإطلاقه بعدها بأيام قليلة جدا فى الأسواق العالمية، وذلك بعدما تم إطلاقه فى الصين منذ عدة أسابيع.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Vivo X60 Pro سيأتى بمعالج جديد غير Snapdragon 888 وهو معالج Snapdragon 870 بالإضافة إلى كاميرا مختلفة عن الكاميرا التى تم إطلاقه بها فى الصين.





وسيأتى هاتف Vivo X60 Pro بشاشة قياس 6.56 بوصة، من نوع OLED ، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، مع تقنية HDR10 ، ودقة 1080 بيكسل، مع تسجيل الفيديو بدقة 4K .





وسيقدم هاتف Vivo X60 Pro ب 4 كاميرات خلفية من نوع Gimbal Stabilization 2.0، منها كاميرتين أساسيتين، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة f / 2.2، والثانية بدقة 50 ميجا بيكسل بمستشعر Samsung GN1 بفتحة عدسة f / 1.57 ، مع كاميرا بورتريه دقة 32 ميجا بيكسل، وكاميرا رابعة بدقة 8 ميجا بيكسل، أما الكاميرا السيلفى 32 ميجا بيكسل .





وستصدر هواتف vivo X60 بتقنية للمرة الأولى وهى تقنية pixel shift أو تحويل وإزاحة البيكسل، والتى يتم استخدامها فى كاميرات التصوير، والتى تعنى أن كل بكسل يحتوي على عدة وحدات بكسل فرعية بألوان مختلفة ، يرى بكسل واحد على المستشعر لونًا واحدًا فقط.





وسيحتوى هاتف Vivo X60 Pro على بطارية سعة 4200 مللى أمبير فى الساعة، بقوة 55 واط ، الأمر الذى سيجعله قادرا على شحن حوالى 95% من البطارية فى أقل من 40 دقيقة، مع منفذ شحن من نوع USB-C .



