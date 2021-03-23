بأيدٍ مصرية خالصة .. الصحة تعلن عن إنتاج لقاحين ضد كورونا قريبًا

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وكان قد

الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، منذ أيام تفاصيل إنتاج

أول

لقاح مصري لمواجهة كورونا ، قائلاً: "

بدأنا

في مشروع

إنتاج

لقاح مصري لمواجهة كورونا من أبريل 2020، والرئيس السيسي وضع ثقة كبيرة في العلماء المصريين".