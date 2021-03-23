بأيدٍ مصرية خالصة .. الصحة تعلن عن إنتاج لقاحين ضد كورونا قريبًا

كشفت الدكتورة نهى عصام، مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، مفاجأة عن إنتاج لقاحين مصريين ضد فيروس كورونا.
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وأكدت "عصام"، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحدث اليوم، مساء الاثنين، أن الأبحاث والتجارب السريرية تتم بقوة فيما يخص اللقاحات المصرية، مشيرة إلى أن هناك نوعين من اللقاحات يدخلان الإنتاج قريبًا.
وتابعت مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، أنها مسألة وقت وسيتم الإعلان عن إنتاج لقاحين مصريين ضد فيروس كورونا وبأيدٍ مصرية خالصة.
وكان قد أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن لقاح كورونا المصري سيتوفر قريبًا جدًا، ومع نهاية العام سيكون هناك لقاح مصري فعال وآمن في القضاء على فيروس كورونا.، فيما كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، منذ أيام تفاصيل إنتاج أول لقاح مصري لمواجهة كورونا، قائلاً: "بدأنا في مشروع إنتاج لقاح مصري لمواجهة كورونا من أبريل 2020، والرئيس السيسي وضع ثقة كبيرة في العلماء المصريين".