رئيس شعبة الدخان يهاجم كراسة شروط مزايدة رخصة إنتاج السجائر الجديدة

علق إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، على طرح مزايدة لرخصة تصنيع السجائر في مصر، قائلا: "كراسة الشروط لا تحمل أي منافسة".





وأضاف "إمبابي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "المساحة واحدة بين جميع الشركات، وطرح رخص لإنتاج السجائر ينعش خزينة وزارة المالية ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري".





وأشار إلى: "أن طرح مزايدات لإنتاج السجائر من شأنه أن يضعف إنتاج الشركة الشرقية للدخان، وهي الأم بالنسبة للشركات في مصر".



