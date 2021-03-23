ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس شعبة الدخان يهاجم كراسة شروط مزايدة رخصة إنتاج السجائر الجديدة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:00 ص
السجائر
السجائر
Advertisements
محمد القاضي
علق إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، على طرح مزايدة لرخصة تصنيع السجائر في مصر، قائلا: "كراسة الشروط لا تحمل أي منافسة".

وأضاف "إمبابي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "المساحة واحدة بين جميع الشركات، وطرح رخص لإنتاج السجائر ينعش خزينة وزارة المالية ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري".

وأشار إلى: "أن طرح مزايدات لإنتاج السجائر من شأنه أن يضعف إنتاج الشركة الشرقية للدخان، وهي الأم بالنسبة للشركات في مصر".

وأوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات،: "لا بد من إعادة النظر في كراسة الشروط لأنها تشكل ممارسة احتكارية واضحة، لأنها تضر بالشركة الشرقية للدخان، ولا تحقق المنافسة العادلة، ولا تحقق الاستفادة للمواطن".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحصيل 25 قرشا على كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحي.. وشعبة الدخان: القرار متخذ منذ سنوات والقيمة سيتم استقطاعها من حصيلة ضرائب الشركات

شعبة السجائر تكشف موعد زيادة الأسعار.. تفاصيل

الديجيتال.. مزايدة علنية على حقوق نادي الزمالك الرقمية

الشرقية للدخان : إصدار كراسة شروط لمزايدة طرح رخصة جديدة لإنتاج السجائر

حفاظا على المستهلك.. الشرقية للدخان تزف بشرى سارة للمدخنين.. فيديو

ترشيحاتنا

هانى أبو ريدة: ما فعلته اللجنة الأولمبية مع نادى الزمالك غير معترف به إفريقيا ولا دوليا.. فيديو

هاني أبو ريدة يحسم قرار ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة.. فيديو

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بسبب وفيات كورونا

لقاح كورونا المصري .. الصحة تكشف مستجدات إنتاج عقار «كوفيفاكس» .. فيديو

أحمد حسن: شوقي غريب "ظلم" مصطفى شوبير

الأمن يبحث عن سيدة تركت رضيعيها في سوبر ماركت بدمياط وهربت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خيالي.. أغلى 5 سيارات في العالم .. صور

أغلى 5 سيارات رياضية في دولة الكويت موديل 2021| صور

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق الإماراتية موديل 2021.. صور