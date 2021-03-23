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توك شو

لماذا لا يريد محمد منير تذكر مغامرات تسجيل أغنية علِّي صوتك؟.. شاهد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:54 ص
محمد منير
محمد منير
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إبراهيم القادري
كشف الفنان محمد منير خلال لقائه في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناه " دي إم سي " عن مغامرات تسجيل أغنية " علي صوتك بالغني " قائلا : " متفكرنيش ".

قال محمد منير ، المسافة المعتادة التي يجب أن يتركها المطرب بينه وبين المايك تكون من 18 سم إلي 20 سم وبالتالي تركت هذه المسافة وفجأة وجدت الصوت يعلو في مكان التسجيل وهو صوت يوسف شاهين ولا يعجبه غنائي مؤكدا لم أكن أستطيع أن اعترض علي أي شيء يقوله شاهين .

وأوضح محمد منير ، إنني بكيت عندما صاح يوسف شاهين ولكنني كنت امثل عليه أنني ابكي حتي أستطيع إكمال الأغنية وبالفعل أنهيت تسجيل الأغنية في 5 دقائق بعد خروجه .

وتابع: من المعروف عني إنني اسرع واشطر مغني وجميع من قام بالعمل معي يعرف ذلك؛ لأنني أذهب إلى التسجيل " مذاكر " .

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