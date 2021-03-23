الأرصاد: استمرار العواصف الترابية على البلاد حتى الغد.. وانخفاض مفاجئ في درجات الحرارة الخميس

أفاد الدكتور محمود شاهين المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار نشاط الرياح والأتربة علي البلاد اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، على كافة أنحاء الجمهورية يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في الحرارة.





وقال محمود شاهين في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه من المتوقع استمرار نشاط الرياح على البلاد حتى غدا الأربعاء، ويعود الطقس المستقر بعد غد الخميس، مع انخفاض ملحوظ كبير في درجات الحرارة.





وأوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الحفيفة علي مناطق متفرقة من شمال البلاد، على مدار اليوم وغدا.





وحول درجات الحرارة، أشار إلى أن الانخفاض التدريجي في الحرارة على البلاد بدأ اليوم الثلاثاء، حيث تسجل القاهرة 30 درجة للعظمى، أما غدا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، تكون هناك انخفاض ملحوظ لتسجل الحرارة ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية.





وحدز متحدث الارصاد الجوية ومدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية، قائدي المركبات على الطرق من استمرار تدهور الرؤية الأفقية علي الطرق الصحراوية والسريعة بسبب الأتربة، كما حذر مرضى الجيوب الأنفية والصدرية وضيق التنفس من الخروج في هذا الطقس.





وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أصدرت أمس الثلاثاء، إنذارا جويا بشأن الساعات القليلة القادمة، والتي بدأت مع منتصف الليل وحتى مساء اليوم الثلاثاء، حول عاصفة ترابية على البلاد تستمر لمدة يوما واحدًا حتى مساء الغد.





وقالت الأرصاد الجوية، في التحذير، إنه نظرا للتغيرات السريعة لفصل الربيع وتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى مصر يتسبب في نشاط للرياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى 50كم/ الساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية المكشوفة.





وتكون حركة الملاحة البحرية، في البحرين المتوسط والأحمر مضطربة وارتفاع الموج يصل إلى أربعة أمتار، وعلى خليج السويس مصطرب جدا تتجاوز خمسة أمتار.



