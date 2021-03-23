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رياضة

الوداد المغربي يطمئن جماهيره بشأن إصابة محمد أوناجم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:42 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
طمأن أنيس شاغو طبيب فريق الوداد المغربي جماهير الفريق، بشأن حجم الإصابة العضلية، التي تعرض لها محمد أوناجم لاعب الفريق، أمام الرجاء، أول أمس، الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري المغربي.

وقال أنيس شاغو في تصريحات لـ راديو مارس المغربي:" إصابة محمد أوناجم لا تدعو للقلق، واللاعب سيخضع لفحص طبي جديد خلال ساعات".

وأضاف:" سيتم تحديد مدة غياب محمد أوناجم عن الملاعب، خلال يومين".

كان محمد أوناجم انضم إلى الوداد المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وشارك أوناجم مع الوداد في 8 مباريات في مسابقتي الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا، هذا الموسم، سجل خلالهما هدف وصنع هدفين.
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