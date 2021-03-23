إنتر ميلان يخطط لإنقاذ مهاجم ليفربول من جحيم يورجن كلوب





وذكرت شبكة " كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع ديفوك أوريجي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأضافت الشبكة الإيطالية، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول فقد الثقة في ديفوك أوريجي، مما تسبب في غياب اللاعب عن المشاركة في معظم مباريات ليفربول هذا الموسم.





وتابعت الشبكة، أن رحيل أوريجي عن ليفربول خلال الصيف المقبل، بات وشيكا، بعد خروج اللاعب من حسابات يورجن كلوب.





وشارك أوريجي مع ليفربول في 181 دقيقة فقط، في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.





يستهدف نادي إنتر ميلان الإيطالي التعاقد مع ديفوك أوريجي مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.