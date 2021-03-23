مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لوقف إفلات إسرائيل من العقاب

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الوقت قد حان لوقف إفلات إسرائيل من العقاب.









وقال منصور، في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ومجلس الأمن الدولي: "الوقت حان لوقف الإفلات الصارخ لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من العقاب، هذا الاحتلال الذي يسبب الكثير من الأذى واليأس للشعب الفلسطيني، ويدمر احتمالات الحل العادل، بما يتفق مع الإجماع الدولي على دولتين على حدود عام 1967، كما هو منصوص عليه منذ فترة طويلة في قرارات الأمم المتحدة"، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).









وأشار منصور إلى "مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل وجرح وتشويه المدنيين الفلسطينيين"، لافتًا إلى "استشهاد المواطن عاطف يوسف حنايشة (45 عاما)، عقب إصابته برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال، خلال اعتدائهم على المظاهرات السلمية المعارضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس".









ونوه الدبلوماسي الفلسطيني إلى "استمرار قوات الاحتلال في الرد على أي معارضة شرعية لسرقة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ونزع ملكية العائلات الفلسطينية بالقوة المميتة والإجرامية، في العديد من المناطق الفلسطينية، الأمر الذي يدل على أن إسرائيل غير معنية بإمكانية المساءلة، وتسود لديها ثقافة الإفلات من العقاب".









وأضاف أنه "بالتزامن مع هذه الأعمال العدوانية، تواصل إسرائيل هدم منازل الفلسطينيين والتهديد بمزيد من عمليات الهدم والطرد للعائلات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وحولها"، منوها بـ"تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي أفاد بأنه في شهر فبراير 2021 وحده، هدمت سلطات الاحتلال، أو استولت على 153 عقارا فلسطينيا، ما أدى إلى تشريد 305 أشخاص، بينهم 172 طفلا، وإلحاق الضرر بسبل عيش 435 شخصا آخرين".