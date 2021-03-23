التموين: 850 مليار جنيه قيمة مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالناتج المحلي خلال 2019/ 2020









جاء ذلك خلال قمة مصر للتجارة والاستثمار في دورتها الثانية بمصر تحت شعار "نحو خريطة تفاعلية للاستثمار في قطاع تجارة التجزئة"، اليوم الثلاثاء.













وأضاف عشماوي أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 362 مليار دولار بما يعادل 5.8 تريليون جنيه، مشيرا إلى أنه إذا تم ضم قطاع اللوجستيات والتخزين إلى قطاع تجارة الجملة والتجزئة سيصل معدل مساهمته بالناتج المحلي لنحو 19.5% بما يعادل 1.2 تريليون جنيه.





وذكر أن قطاع تجارة التجزئة في مصر يمثل نحو 500 مليار جنيه العام المالي الماضي، ويعد الأعلى نموا على مستوى الشرق الأوسط.





قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يمثل نحو 14.5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، بما يعادل 850 مليار جنيه.وأوضح في كلمته بالنيابة عن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تعتبر ثالث أفضل دولة في معدلات النمو خلال العام المالي الماضي بالرغم من جائحة كورونا، والتي أثرت على تباطؤ الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن معدل النمو بلغ 3.6% وكان من المستهدف تحقيق 5.6%.ولفت عشماوي إلى أن مساحة تجارة التجزئة الرسمية في مصر تصل إلى 3 ملايين متر متمثلة في مراكز تجارية وأسواق للجملة ومناطق لوجستية ومتاجر تجزئة ومخازن، ولكن نحتاج إلى 30 مليون متر مربع في هذا القطاع، ولكن يعوضه القطاع غير الرسمي.