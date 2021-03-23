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حوادث

حياة كريمة .. الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية بنطاق محافظة سوهاج "صور"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:08 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
أوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين استهدفت (نجوع بنى واصل بدائرة قسم شرطة ساقلتة) بمحافظة سوهاج .

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك تعظيمًا لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية  رئيس الجمهورية .

 ولاقى ذلك قبولًا واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

حياة كريمة .. الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية بنطاق محافظة سوهاج "صور"
حياة كريمة .. الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية بنطاق محافظة سوهاج "صور"
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