حياة كريمة .. الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية بنطاق محافظة سوهاج "صور"





وتم توزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك تعظيمًا لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية .





ولاقى ذلك قبولًا واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.



