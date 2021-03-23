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تكنولوجيا

بتقنية مشفرة.. مؤسس تويتر يبيع تغريدته الأولى بنحو 3 ملايين دولار

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:43 م
بتقنية مشفرة.. مؤسس
بتقنية مشفرة.. مؤسس تويتر يبيع تغريدته الأولى
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ندى على
باع الرئيس التنفيذي لموقع تويترJack Dorsey جاك دوروسي، أول تغريدة له على تويتر للبيع، والتى يبلغ عمرها 15 عامًا، والتى انتهى المزاد بها على منصة Valuables بقيمة تصل ل 3 مليون دولار ، وذلك بتقنية تسمى NFT على منصة Valuables . 

وبحسب موقع CNBC فإن التغريدة التى تم بيعها تتميز بأنها تغريدة بتقنية NFT، أو رمز غير قابل للتغيير والاستبدال، كما أنها تتميز برمز تشفير يتمتع بشعبية لدى الفنانين والموسيقيين، ويتم تخزينه مثل الأصول الرقمية على blockchain . 

وتبلغ تغريدة جاك دوروسي 15 عامًا حيث كتبت لأول مرة فى 21 مارس عام 2006 ، وحصل على التغريدة رجل الأعمال جوستين صن، الرئيس التنفيذي لشركة بريدج سينا إستافي، حيث تجاوز عرضه  2.9 مليون دولار أمريكي. 

كما عرض جوستين صن شراء تغريدة بنفس التقنية المشفرة مملوكة لرجل الأعمال الشهير Elon Musk إيون ماسك، بمبلغ 1.1 مليون دولار. 

فقًا لمنصة Valuables التي تم عرض المزاد الخاص بالتغريدة عليها، فإن التغريدة نفسها ستستمر في التواجد على  موقع تويتر، لكن جوستين صن الفائز بالمزاد سيمتلك التقنية المشفرة، NFT ، موقعة ومثبتة من قبل المالك ، مثل توقيع افتراضي. 

وتتطلب الممتلكات التقنية  أيضًا من المستخدمين تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي عبر حساب تويتر الخاص بهم للتحقق من أن التغريدات المعروضة للبيع قد تم إجراؤها بواسطة منشئيها الحقيقيين.
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