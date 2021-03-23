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تكنولوجيا

عطل فني يوقف خدمة Gmail لأصحاب هذه الهواتف.. تفاصيل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:14 م
عطل فني يوقف خدمة
عطل فني يوقف خدمة Gmail لأصحاب هذه الهواتف.. تفاصي
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قسم التكنولوجيا
أصابت حالة من الغضب بعض مستيخدمي هواتف أندرويد حول العالم بعد توقف خدمة البريد الخاصة بجوجل Gmail، حيث امتنع التطبيق تمامًا عن الشتغيل بالرغم من محاولات إعادة تشغيله، وهو الأمر الذى تم تداوله على منصات مثل فيسبوك و تويتر.

و بحسب موقع engadget التقني، أصاب العطل تطبيقات أخري مثل البنكية، و حتى تطبيق دفع جوجل Google Pay، و السبب فى ذلك التحيدث الأخير لهذه التطبيقات، خاصةً تحديث "Android System WebView".

فكان الحل الوحيد بالذهاب لمتجر تطبيقات جوجل الرسمي Google Play، و القيام بحذف التحديث الأخير للتطبيقات التى أصابها العطل المفاجي، حتي تعمل بالصورة الطبيعية مؤقتًا لحين صدور تحديث بدون أخطاء.

و قال المتحديث الرسمي بإسم شركة "جوجل" : " نعتذر عن الخطأ الذى وقع جراء تحديث Android System WebView، نعمل على حله بأقصي سرعة".

و اختتمت جوجل " تم حل العطل، و نعتذر لكل مستخدمينا عما حدث من عطل، كما أننا نبذل قصاري جهدنا لتقديم أفضل أداء، و نعمل دومًا على تطوير الخدمة و حل أى مشكلة فى أسرع وقت ممكن، و لا قلق من تحديث Android System WebView الأخير الآن فهو آمن تمامًا".
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