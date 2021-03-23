عطل فني يوقف خدمة Gmail لأصحاب هذه الهواتف.. تفاصيل





و بحسب موقع engadget التقني، أصاب العطل تطبيقات أخري مثل البنكية، و حتى تطبيق دفع جوجل Google Pay، و السبب فى ذلك التحيدث الأخير لهذه التطبيقات، خاصةً تحديث "Android System WebView".





فكان الحل الوحيد بالذهاب لمتجر تطبيقات جوجل الرسمي Google Play، و القيام بحذف التحديث الأخير للتطبيقات التى أصابها العطل المفاجي، حتي تعمل بالصورة الطبيعية مؤقتًا لحين صدور تحديث بدون أخطاء.





و قال المتحديث الرسمي بإسم شركة "جوجل" : " نعتذر عن الخطأ الذى وقع جراء تحديث Android System WebView، نعمل على حله بأقصي سرعة".





و اختتمت جوجل " تم حل العطل، و نعتذر لكل مستخدمينا عما حدث من عطل، كما أننا نبذل قصاري جهدنا لتقديم أفضل أداء، و نعمل دومًا على تطوير الخدمة و حل أى مشكلة فى أسرع وقت ممكن، و لا قلق من تحديث Android System WebView الأخير الآن فهو آمن تمامًا".