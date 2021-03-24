حلو وحادق .. طريقة عمل الكب كيك



حلو وحادق يمكنك تجهيز الكب كيك كوجبة سناك سريعه وصحية لأسرتك إليك المقادير المكونات يمكنك تجربتها بنفسك.



طريقة عمل الكب كيك الحادق سالى فؤاد

مقادير الكب كيك الحادق :

ثلث كوب زيت

لبنة

بيضة

ملح فلفل أسود

كوب لبن

طماطم شيري

زعتر

1 ونصف كوب دقيق

كوب جبنة جودة مبشورة

زيتون شرائح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر



طريقة عمل الكب كيك الحادق :

* اضربى البيضة مع الزيت واللبن وملح وفلفل جيدا ثم ضعى الدقيق والبيكنج بودر والجبنة .

* اسكبي الخليط في قوالب الكب كيك ويزين على الوجه بالجبنة المبشور والزعتر.

* يدخل الفرن على 180 مدة 20 دقيقة ثم يزين باللبنة والطماطم الشيري والزيتون وقومي بتقديم الكب كيك الحادق مقاديرثلث كوب زيتلبنةبيضةملح فلفل أسودكوب لبنطماطم شيريزعتر1 ونصف كوب دقيقكوب جبنة جودة مبشورةزيتون شرائحملعقة صغيرة بيكنج بودر* اضربى البيضة مع الزيت واللبن وملح وفلفل جيدا ثم ضعى الدقيق والبيكنج بودر والجبنة .* اسكبي الخليط في قوالبويزين على الوجه بالجبنة المبشور والزعتر.* يدخل الفرن على 180 مدة 20 دقيقة ثم يزين باللبنة والطماطم الشيري والزيتون وقومي بتقديم





كب كيك الشيكولاته لسالى فؤاد







تعرفى على طرقة عمل الكب كيك مع الشيف " سالى فؤاد "

المقادير:2 بيضة2/1 كوب لبن2/1 كوب زيت أو سمنكوب وربع دقيق1 كيس بيكنج بودر1 كيس فانليا3/4 كوب سكر ناعممقادير صوص الشيكولاتة:4 ملعقة كاكاو خام كبيرة4 ملعقة سكرنصف كوب لبنمكعب زبدةطريقة التحضير:يتم وضع البيض مع السكر مع الفانليا ويتم الضرب جيدا بمضرب كهربى وبعد تمام الضرب يتم وضع السمن واللبن ثم يتم اضافة الدقيق مع البيكنج بودر ويتم التقليب جيدا ثم يتم توزيعها في قوالب الكب كيك ثم توضع في الفرن على درجة حرارة 180درجة لمدة من 20الى 25دقيقة و لتزين الكب كيك، توضع الزبدة في اناء على النار ثم يوضع علية السكر والكاكاو ويتم تقليبها على النار لمدة دقيقة ثم يوضع البن ويتم التقليب حتى التجانس ثم ترفع من على النار .