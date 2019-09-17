طريقة عمل الكب كيك سالى فؤاد .. 7 وصفات متنوعة أغربها بالليمون والتوفي .. يوتيوب وصور

لاتعرف الكثير من السيدات طريقة عمل الكب كيك بوصفات متعددة ومذاق شهى داخل المنزل حيث ان عمل المخبوزات فى المنزل بصفة عامة يحتاج لاتقان ومهارة عالية حتى يخرج الكب كيك بنفس نتائج الأنواع المتواجدة فى أشهر المطاعم والمحلات ، ولتتمكن المرأة من تحقيق هذا لابد من معرفة طريقة عمل الكب كيك لأشهر الشيفات، وتعد الشيف سالى فؤاد من اشهر الطهاة فى مصر وهى تعتمد فى وصفاتها دائما على اختيار المكونات الصحية واعداد اكلات تجمع بين القيمة الغذائية العالية والمذاق الشهى .



طريقة عمل الكب كيك بالشيكولاتة سالى فؤاد يوتيوب

مقادير الكب كيك بالشيكولاتة

كوب زيت عباد الشمس

كوب لبن

ثلاثة أرباع كوب سكر ابيض

4 بيضات

فانيليا غامقة

5 ملاعق كبار كاكاو خام

400 جرام دقيق أبيض

ملعقة صغيرة بيكينج صودا

باكو بيكنج بودر

التزيين

2 بياض بيض

نصف كيلو سكر بودره

الوان طعام



طريقة عمل الكب كيك بالشيكولاتة

* ضعي الزيت و صفار البيض في اناء ثم ضيفي الفانيلا ثم ضيفي السكر وقلبيهم جيدا

* ضيفي الكاكاو ثم اللبن ثم ضيفي الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا وقلبيهم جيدا

* استمري في التقليب بهدوء حتى تحافظي على الهواء داخل العجينة

* صبي العجينة في قوالب الكب كيك

* ادخليها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة

* ضعي بياض البيض في اناء اخر ثم ضيفي عليه السكر البودرة واخفقيهم جيدا ثم ضيفي الفانيلا وضيفي اللون حسب الرغبة واستمري في الخفق حتى تصبح كالكريمة ثم زيني بها الكب كيك .



طريقة عمل الكب كيك بالفانيليا والشيكولاتة سالى فؤاد يوتيوب

مقادير الكب كيك بالفانيليا والشيكولاتة

كوب زبدة طرية

2 كوب سكر

4 بيضات

كوب لبن

3 كوب دقيق

1/2 صغيرة ملح

فانيليا " حسب الرغبة "

كيس بيكينج باودر



لعمل الكب كيك بالشيكولاتة

200 جرام كريم تشيز

150 جرام زبدة طرية

600 جرام سكر بودرة

كريم تشيز فروستينج

1/2 كاكاو خام

فانيليا

ألوان جل



طريقة عمل الكب كيك بالفانيليا وشيكولاتة

* اخلطي الزبدة والسكر بمضرب البيض الكهربائي ثم اضيفي البيض واخلطي جيدا ثم ضعي اللبن والفانيليا

* ضعي الدقيق بالتدريج على مراحل واخلطي جيدا واسكبي العجين في القوالب وادخليها فرن ساخن .



طريقة عمل كريم تشيز فروستينج

* اخفقي الزبدة بمضرب البيض الكهربائي ثم ضيفي اللبنة وقلبي جيدا .

* أضيفي الفانيليا ورشة الملح واخلطي ثم أضيفي سكر البودرة على مراحل واستمرى فى التقليب .

* زينى الكب كيك بالكاكاو " حسب الرغبة " .



طريقة عمل الكب كيك بالجيلى سالى فؤاد

مقادير الكب كيك بالجيلي

كوب زيت

كوب لبن

2 كوب سكر

3 كوب دقيق

4 بيض

فانيلا

رشة ملح

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

جيلي أنواع

نصف كوب ماء مغلي

نصف كوب ماء بارد

كريمة مخفوقة جاهزة

كريز مسكر



طريقة عمل الكب كيك بالجيلي

* يخلط الزيت مع السكر واللبن والبيض والفانيلا ورشة الملح ونخفق جيدا حتى تمتزج المكونات

* يخلط البيكنج بودر مع الدقيق ثم يضافوا بالتدريج ويقلب جيدا

* يصب الخليط في قوالب الكب كيك بكمية قليلة ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج ويترك حتى يبرد

* يذوب كل نوع جيلي في بولة مع الماء المغلي ثم يضاف الماء البارد ويقلب

* يصب الجيلي فوق الكب كيك ويدخل القالب الثلاجة حتى تمام التماسك ثم تقدم مزين بالكريمة والكريز



طريقة عمل الكب كيك بكريمة الفراولة سالى فؤاد

مقادير الكب كيك بكريمة الفراولة

كوب كريمة لباني

كوب سكر

2 بيضة

1 ونصف كوب دقيق

فانيلا

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف عبوة بيكنج بودر

مربى فراولة

كوب عصير فراولة مصفى

كوب شربات فراولة

4 عبوة كريمة بودرة



طريقة عمل الكب كيك بكريمة الفراولة :

* اخلطي الكريمة مع الفانيلا ثم ضيفي السكر وقلبيهم جيدا ثم ضيفي البيض واستمري في التقليب

* اخلطي البيكنج بودر مع الدقيق وقلبيهم جيدا وضيفيهم بالتدريج وقلبيهم جيدا ثم ضيفي رشة ملح

* ضعي الخليط داخل ورق كب كيك في قوالب الكب كيك ثم ضيفي ملعقة صغيرة من مربة الفراولة على وجه الخليط

* اخلطي عصير الفراولة مع شربات الفراولة مع الكريمة البودرة ثم اخفقيهم جيدا ويمكنك اضافة كريم تشيز حسب الرغبة

* ضعي الكريمة في كيس وزيني بها الكب كيك وزيني ايضا بانصاص الفراولة والفراولة الكاملة واوراق النعناع



طريقة عمل الكب كيك الحادق سالى فؤاد يوتيوب

مقادير الكب كيك الحادق :

ثلث كوب زيت

لبنة

بيضة

ملح فلفل أسود

كوب لبن

طماطم شيري

زعتر

1 ونصف كوب دقيق

كوب جبنة جودة مبشورة

زيتون شرائح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر



طريقة عمل الكب كيك الحادق :

* اضربى البيضة مع الزيت واللبن وملح وفلفل جيدا ثم ضعى الدقيق والبيكنج بودر والجبنة .

* اسكبي الخليط في قوالب الكب كيك ويزين على الوجه بالجبنة المبشور والزعتر.

* يدخل الفرن على 180 مدة 20 دقيقة ثم يزين باللبنة والطماطم الشيري والزيتون وقومي بتقديم الكب كيك الحادق .



طريقة عمل الكب كيك بالليمون سالى فؤاد

مقادير الكب كيك بالليمون

3 أكواب دقيق

كوب زبدة سايحة

كوب سكر

4 بيضات

ذرة ملح

نصف باكو بيكنج بودر

حلقات ليمون

ورق نعناع طازج

كريمة الليمون

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة بشر ليمون

علبة لبنة

نصف كوب عسل

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون



طريقة عمل الكب كيك بالليمون :

* اخفقى الزبدة مع السكر و البيض وعصير الليمون وبشر الليمون

* ضعى البيكنج بودر ورشة الملح مع الدقيق ويضاف بالتدريج

* ضعي الخليط في قوالب الكب كيك ويدخل الفرن على حرارة 180 درجة حتى النضج

* زيني الكب كيك بكريمة الليمون والنعناع وحلقات الليمون وقومى بالتقديم .



طريقة عمل كريمة الليمون :

* اخفقى اللبنة مع العسل وعصير الليمون وتوضع في كيس حلواني وتشكل بها ورود فوق الكب كيك .



طريقة عمل الكب كيك التوفي سالى فؤاد يوتيوب

مقادير الكب كيك التوفي

بيضتان

فانيلا

1/2 كوب زبدة

3/4 كوب سكر

1/2 كوب كريمة خفق سائلة

2 كوب دقيق

1/2 كيس بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح



طريقة عمل الكب كيك التوفي :

* اذيبي السكر على النار حتى يتكرمل ثم اضيفي الكريمة السائلة وقلبى جيدا .

*اخفقي البيض داخل اناء اخر بالتدريج ثم ضعى الفانيلا يليها خليط الكراميل على مراحل واستمرى فى التقليب حتى يمتزج الخليط تماما .

* اضيفي البيكنج على الدقيق وقلبى جيدا مع الملح .

* اسكبى الخليط فى قوالب الكب كيك وادخليه فرن ساخن بدرجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة تقريبا ويزين ويقدم .