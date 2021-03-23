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أخبار العالم

أمريكا تكشف هوية منفذ هجوم كولورادو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:04 م
لحظة القبض على المشتبه
لحظة القبض على المشتبه به
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محمد علي
كشفت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، هوية المتهم بتنفيذ إطلاق النار في مدينة بودلير بولاية كولورادو، والذي جرى اعتقاله من قبل قوات الأمن بوقتٍ قصير.

ووفق ماذكرت صحف أمريكية، فقد أعلنت السلطات عن هوية المتهم، وذكرت أنه مواطن أمريكي يدعى أحمد العلوي العيسى.

وفي هذا السياقـ، أدلى المدعي بدائرة بودلير، مايكل دوجيرتي، عن بيانات للمتهم.

قال دوجيرتي،  أن العيسى يبلغ  من العمر 21 عامًا ويقيم في مدينة أرفادا بكولورادو، وعاش معظم سنوات حياته في أراضي الولايات المتحدة.

أضاف دوجيرتي أن المتهم عمل منفردًا دون إن يكون معه شركاء في الجريمة حتى الآن.

وبعد اعتقال المتهم تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بها لإصابته، وبعد ذلك من المقرر نقله إلى السجن.

ووجه الادعاء إلى المتهم، اتهامات رسمية بتنفيذ 10 عمليات قتل من الدرجة الأولى، بينما لم يتم حتى الآن تحديد دوافع الهجوم.

وراح ضحية الهجوم  10 أشخاص على الأقل بينهم رجل شرطة .

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