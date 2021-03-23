نيللي كريم في المنيل غدا من أجل ضد الكسر

تستأنف غدا الأربعاء ، النجمة نيللي كريم تصوير مشاهدها في مسلسل " ضد الكسر "، وذلك في منطقة المنيل، حيث ستخوض السباق الرمضاني المقبل في منافسة مشتعلة للغاية.

وكان تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عرض مسلسل "ضد الكسر" للنجم نيللى كريم حصريًا على قناة فى شهر رمضان المقبل، كما طرح برومو المسلسل.

مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، تارا عماد، سينتينا خليفة، حمزة العيلي، نهير أمين وعدد آخر من الفنانين، والعمل إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.





يذكر أن نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، لؤى عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.