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رياضة

خاص .. إنبي: تغريم كريم فؤاد 100 ألف جنيه لهذا السبب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:17 م
كريم فؤاد
كريم فؤاد
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محمد رشاد-عمرو ابو بكر
قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، إنه تم توقيع غرامة مالية على كريم فؤاد لاعب الفريق البترولي، قدرها  100 ألف جنيه بسبب تصريحاته التلفزيونية الأخيرة.

وأضاف عبد الناصر محمد في تصريحات خاصة لصدى البلد: "تم تغريم كريم فؤاد بمبلغ 100 ألف جنيه بسبب تصريحاته التلفزيونية دون الحصول علي إذن من مجلس إدارة نادي إنبي".

وأضاف: "تم تطبيق العقوبة وفقا للائحة المعمول بها في الفريق، واللاعب تم إبلاغه بالعقوبة، ولم ننظر إلي أن المداخلة تمت خلال وجوده في معسكر المنتخب الأوليمبي لإنه في النهاية يتبع نادي انبي".

وأتم مدير الكرة بإنبي: "سبق وأن وقعنا عقوبة ضد أسامة جلال قبل رحيله لنادي بيراميدز بساعات قليلة قدرها 150 ألف جنيه لنفس السبب، لأن نادي إنبي يرفض ظهور لاعبيه في الإعلام إلا بإذن مسبق".

واختتم :" هدفنا استمرار النظام داخل الفريق وعدم حدوث فوضى وأعتقد أن اللاعب يستقبل العقوبة ، للحفاظ على النظام المتبع داخل الفريق".
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