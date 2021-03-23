السيارة التي تسببت في توبة أحمد عز في هذا الفيلم | صور

" إتعظوا دي رسايل من عند ربنا آيه من عنده وإحمدوا ربنا إن إنتوا براها مش جواها.. المكتوب مفيش منه هروب إحنا في الدنيا دي زي اللي طالعين سلم جايين من حته ورايحين حته ولازم نوصلها " كلمات كانت كالصفعة على وجه أحد الفاسدين الذي انشغل بالحياة الدنيا والبحث دائمًا وراء ملذاته وشهواته وطمعه في جمع المال والتفنن في أذى الآخرين، ليرسل الله له رسائل عطف وعتق في هيئة حلم ورجل درويش، لترجعه إلى طريق الحق تائبًا من فيلم " حلم عزيز ".

جسد الفنان أحمد عز شخصية أحد أكبر رجال الأعمال الأثرياء والذي يدعى عزيز، اجتمعت به جميع الصفات السيئة في هذه الحياة من استغلال نفوذ وتدمير أشخاص وسرقتهم والكذب والنفاق وخيانته لزوجته التي تزوجها طمعًا في ثروة ونفوذ أبيها، وغدره بحبيبته السابقة التي تهرب منها وتركها ليلة زفافهما مما أصابها بصدمة عصبية جعلتها تعزف عن الزواج وتقضي حياتها لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تسبب به من أذى للكثير والكثير.

لكن ذات يوم ما إن لبث عزيز في نومه ليحلم بأبيه المتوفي والذي كان يشبه ابنه بحد كبير في فساده ولكنه قبل موته بفترة تاب إلى ربه وأصلح أخطائه، وقام والده بدعوته في الحلم لصعود سلمًا يتكون من 30 درجة ليستيقظ فجأة من نومه بعد صود درجتين فقط، فذهب سريعا إلى أحد المفسرين ليعلمه عن ما يكمن خلف هذا الحلم، فيخبره بأنه سوف يموت بعد انقضاء ثلاثون يوما وقد مر منهم يومين ويجب عليه ان يتوب إلى ربه، ومن هنا انقلبت حياة عزيز رأسًا على عقب واتجه إلى طريق الخير منذ ان رأى اول رسالة بعد هذا التفسير وهي انقلاب سيارة تشبه سيارته فينظر داخلها يجد نفسه قد لقى حتفه داخل هذه السيارة وهو على قيد الحياة.

كانت هذه السيارة أكبر دليل على ثراء عزيز الفاحش، لأنه لا يمتلك هذه السيارة سوى الأثرياء من الدرجة الأولى والتي كانت تحمل شعار النجمة العريق لشركة صناعة السيارات الفاخرة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، من الفئة S – CLASS التي تتمثل في خط السيارات السيدان و الكوبيه الفارهة والتي طرحت لأول مرة في الهام 1972.

وظهرت السيارة MERCEDES BENZ S- CLASS برفقة عزيز من الطراز W221 موديل عام 2011، والذي زود بمحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 3500 سي سي يستطيع ان يولد قوة قدرها 204 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.

جدير بالذكر أن فيلم حلم عزيز بطولة كلًا من " احمد عز، محمد إمام، شريف منير، مي كساب، منة شلبي، ميريت، صلاح عبدالله، محمد الصاوي، يوسف عيد، سليمان عيد، احمد رزق، محمود عبدالغفار، محمد ريحان" ومن تأليف نادر صلاح الدين، و إخراج عمرو عرفة، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 6 يونيو من العام 2012.