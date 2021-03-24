جامعة حلوان تنظم المؤتمر السنوى السادس عشر .. اليوم

اوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية أن المؤتمر يهدف إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية للتعرف على دور أدب الأطفال في التنشئة الشاملة بمختلف جوانبها التربوية والاجتماعية والثقافية والنفسية الجمالية وغيرها بهدف بناء الإنسان منذ الطفولة المبكرة بناء سليما بحيث يصبح عضوا إيجابيا في المجتمع.





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ينظم معمل توثيق أدب الطفل بالمكتبة المركزية بالإدارة العامة للمكتبات بجامعة حلوان المؤتمر السنوى السادس عشر بعنوان " أدب الأطفال والتنشئة الشاملة (محليا وعربيا وعالميا) "، وذلك تحت رعاية د الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة مجموعة من كبار المتخصصين فى مجال أدب الطفل.يتناول المؤتمر الإنتاج الفكري لأدب الأطفال بأنواعه المتعددة من( قصة وكتاب موضوعى وشعر ومسرحية) بشكلية الورقى والإلكترونى، ويشمل الإنتاج المؤلف والمترجم فى مختلف العصور، كما يتناول جهود مختلف المؤسسات الثقافية وعلى رأسها المكتبات العامة والمدرسية والمراكز الثقافية المختلفة العربية والأجنبية فى تشجيع هذا الإنتاج، والعمل على جذب الأطفال إليه من خلال القراءة الحرة وكافة الأنشطة المرتبطة بها.يرأس أعمال المؤتمر الدكتورة سهير محفوظ المستشار العلمي لمعمل توثيق وبحوث أدب الطفل وتحت إشراف الأستاذة سحر محمد مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، هذا ويبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة صباح يومي الأربعاء والخميس ٢٤-٢٥ مارس ٢٠٢١ بقاعة المكتبة الموسيقية بالدور الأرضى بالمكتبة المركزية بمقر الحرم الجامعي.