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فن

على كرسي متحرك.. نيرمين الفقي تروج لمسلسل ضل راجل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:18 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة نيرمين الفقي متابعيها بتويتر مسلسلها الرمضاني "ضل راجل" وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلَّقت نيرمين الفقي على البوستر التي ظهرت به وهي على كرسي متحرك قائلة "‬‏#هدي_ضل-_راجل#بطوله_ياسر_جلال#انتاج_سينرجي #2020 ".

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح، وتأتى القائمة الكاملة للمسلسل كالتالى: ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.

ويتعاون ياسر جلال مجددًا مع اللبنانية نور بعد نجاحهما فى مسلسل "رحيم"، والذى عرض بموسم دراما رمضان 2018، وأيضًا يكرر تجربته مع محمود عبد المغنى بعد مسلسل "ظل الرئيس"، والذى عرض خلال موسم رمضان 2017 وسجل أولى بطولات ياسر جلال فى الدراما التليفزيونية.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان الماضى، وشارك بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى احمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدى صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى.

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