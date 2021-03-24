ميدو عن مهاجمة قناة الأهلي لـ حسام البدري : الأساليب دي مش هتأثر مع الناس الجامدة .. فيديو

قال أحمد حسام ميدو نجم ومدرب نادي الزمالك السابق، إن مهاجمة قناة النادي الأهلي لـ حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب استمرار أيمن أشرف مع المنتخب رغم إصابته؛ لا تصح بالمرة.





وأضاف "ميدو" عبر برنامجه أوضة اللبس عبر قناة النهار: "مينفعش أستخدم المنفذ الإعلامي في ممارسة ضغوط وأوجه اتهامات الكل عارف إنها ليس لها أساس من الصحة، مينفعش اللي حصل من قناة الأهلي تجاه حسام البدري .





وتابع: "أي كلمة تخرج من قناة الأهلي تعبر عن الإدارة، ومفيش أي مسؤول في قناة النادي الأهلي بيقول الكلام ده إلا إنه واخد تعليمات وأوردر، اطلع اضرب والنهارده نضرب في فلان، لازم الناس تفهم إن الأساليب دي مع الناس الجامدة مش هيأثر فيهم نهائي".





واستطرد ميدو: "الشخص ده بيعمل شغله وبيعرف يرد، ولكن الحاجات دي ممكن تعمل شوشرة على الفريق وعلى المدرب قبل ماتش مهم، ده منتخب مصر أهم من أي مكان تاني في مصر، أهم من الأهلي والزمالك، كل الأندية بتخدم على المنتخب المصري لتقديم لاعبين له، الخلاف صحي ومتواجد في كل حتة في العالم، ولازم يكون فيه تواصل بين البدري وموسيماني".







