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مصرية تتولى منصب عمدة في أمريكا : أعتز وأفتخر ببلدي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:48 ص
مصرية تتولى منصب
مصرية تتولى منصب عمدة في أمريكا
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هاني حسين
كشفت ماري اسكندر أول مصرية تتولى منصب عمدة مدينة بـ ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيل وصولها لهذا المنصب .

وقالت ماري إسكندر في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "بداية رحلتي في أمريكا لم تكن سياسية ولكنها مساهمة لتنمية المجتمع المتواجدة بي".

وتابعت ماري اسكندر: "أفتخر بمصر وأنني مصرية ولازم مصر تكون اول حاجة أتحدث عنها في أي فعالية أشارك فيها ".

وأكملت ماري اسكندر: "منذ عامين دخلت انتخابات مجلس أمناء في أمريكا لتولي منصب العمدة".

 ولفتت ماري اسكندر إلى أن: "وزيرة الهجرة تواصلت معي بعد تولي المنصب وأشعر أنه تجمعني صداقة معها وأفتخر بما تفعله في مجال ربط المصريين في الخارج بمصر".
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