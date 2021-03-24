مصرية تتولى منصب عمدة في أمريكا : أعتز وأفتخر ببلدي

كشفت ماري اسكندر أول مصرية تتولى منصب عمدة مدينة بـ ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية ، تفاصيل وصولها لهذا المنصب .





وقالت ماري إسكندر في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "بداية رحلتي في أمريكا لم تكن سياسية ولكنها مساهمة لتنمية المجتمع المتواجدة بي".





وتابعت ماري اسكندر: "أفتخر بمصر وأنني مصرية ولازم مصر تكون اول حاجة أتحدث عنها في أي فعالية أشارك فيها ".





وأكملت ماري اسكندر: "منذ عامين دخلت انتخابات مجلس أمناء في أمريكا لتولي منصب العمدة".





ولفتت ماري اسكندر إلى أن: "وزيرة الهجرة تواصلت معي بعد تولي المنصب وأشعر أنه تجمعني صداقة معها وأفتخر بما تفعله في مجال ربط المصريين في الخارج بمصر".