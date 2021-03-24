عرض اليوم .. اشتري إصداراً خاصاً من آيفون 8 بـ 3500 جنيه

سعة 64 جيجابايت، بسعر 222 دولارًا فقط، ما يعادل 3500 جينه.

يمتلك هاتف iPhone 8 شاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير،

مع كاميرا اساسية بدقة 12 ميجابيكسل، و أخري أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.