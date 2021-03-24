عرض اليوم .. اشتري إصداراً خاصاً من آيفون 8 بـ 3500 جنيه

نجح هاتف آيفون الذكي الشهيرة فى تحقيق سلسلة نجاحات عالمية منذ صدوره فى عام 2007 من قبل آبل الأمريكية، حيث يقدم مزيجًا من الأداء السلس و التصميم الأنيق، بينما عيبه الأبرز سعره المرتفع، و من بين إصداراته القوية آيفون 8، الذى يأتى بحجم ذكي للغاية، و تستطيع الحصول على نسخة منه بنصف السعر تقريبًا.
وفقًا لموقع "تك رادار" التقنى، يقدم موقع إيباى الشهير نسخة مجددة من آيفون 8 باللون الأحمر و هو إصدار خاص يدعي "Red Edition" سعة 64 جيجابايت، بسعر 222 دولارًا فقط، ما يعادل 3500 جينه.
يذكر أن هاتف iphone 8 قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، كما أن iPhone8 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.
يمتلك هاتف iPhone 8 شاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير، مع كاميرا اساسية بدقة 12 ميجابيكسل، و أخري أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.
ويمكنك الحصول علي نسختك باللون الأحمر من آيفون 8 من خلال هذا الرابط.